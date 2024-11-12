Диетолог Дробышева: некоторым людям полезнее не завтракать, чтобы не набирать лишний вес

«Пропуск завтрака бывает чреват тем, что в течение дня люди начинают злоупотреблять быстрыми углеводами и могут превысить рекомендуемый объем калорий. Однако последние исследования показали, что некоторым людям, наоборот, полезнее не завтракать – такой режим питания позволяет им не набирать лишние килограммы», - поделилась Дробышева в беседе с Pravda.Ru.

«Согласно одному из исследований, если не желающий завтракать человек будет себя заставлять это делать, то он наберет вес», - рассказала она.

Спортивный диетолог Юлия Дробышева сообщила, что некоторым людям полезнее не завтракать, чтобы не набирать лишний вес.Эксперт уточнила, что полезность завтрака для здоровья каждого конкретного человека во многом зависит от индивидуальных особенностей его организма, в том числе от генетически обусловленных аспектов его метаболизма.По словам Дробышевой, для сохранения здорового веса имеет значение суммарное количество калорий, употребляемых человеком за день. Если после пробуждения утром он не испытывает голода, то при отсутствии заметного желания есть не обязательно завтракать. Восполнить свои калории можно и во время плотного обеда, считает медик.Дробышева обратила внимание на то, что некоторым людям полезнее не завтракать, чтобы не набирать лишний весДиетолог посоветовала прежде всего ориентироваться на свои ощущения, решая: завтракать или нет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ирина Баранова объяснила опасность завтраков из сосисок.

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