«Содержит полезные вещества»: врач рассказала, как правильно пить безалкогольное пиво

«Качественное, натуральное ячменное безалкогольное пиво содержит калий, магний и кремний. Также в напитке присутствует небольшое количество витаминов группы В», - отметила Ноев в комментарии «Ленте.ру».

Врач-гастроэнтеролог Александра Ноев поделилась мнением о том, может ли безалкогольное пиво быть полезным. Специалистка констатировала, что этот напиток содержит полезные вещества – витамины и микроэлементы.Врач подчеркнула, что даже в безалкогольном варианте пиво должно употребляться умеренно, и рассказала, как правильно его пить. Эксперт уточнила: можно позволить себе бокал такого пива пару раз в неделю, но пить чаще не следует.По словам Ноев, после приема безалкогольного пива увеличивается выработка желудочного сока – последствием этого могут стать эрозии и язвенные поражения желудка. Вдобавок напиток содержит большое количество легко усваиваемых углеводов, которые вызывают резкий рост сахара в крови. Его частое употребление может поспособствовать появлению лишнего веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при правильном употреблении соль становится полезной для организма – об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.