Врач Казачкова: правильное употребление соли приносит организму пользу

«Многие из нас привыкли добавлять соль практически во все блюда. Она усиливает вкус, делает пищу более аппетитной. Однако за этим удовольствием может скрываться серьезная угроза для здоровья. Почки, сердце, сосуды, органы ЖКТ — все они испытывают дополнительную нагрузку при чрезмерном употреблении соли», - констатировала специалист.

«В умеренных количествах соль необходима нашему организму. Натрий, входящий в состав соли, участвует в важных биохимических процессах», - сказала Казачкова.

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова сообщила в разговоре с «Известиями», что правильное употребление соли приносит организму пользу. Медик отметила, что вредной для здоровья эта специя становится прежде всего из-за чрезмерного использования.Казачкова предупредила: последствием привычки есть много соли могут стать камни в почках, повышенное артериальное давление, повышенная кислотность желудка, его гастрит или язва.В то же время, добавила медик, соль не является абсолютным злом, и правильное употребление специи приносит организму пользу.Она подчеркнула, что ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в день, то есть, не больше одной чайной ложки. Чтобы снизить потребление соли, эндокринолог посоветовала чаще заменять ее натуральными специями и ароматными травами. Еще один способ есть меньше соли – исключить из рациона полуфабрикаты, фастфуд и переработанные продукты, употреблять только самостоятельно приготовленную еду.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут вызывать рак

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.