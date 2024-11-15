«От белого хлеба нужно отказаться людям с ожирением и диабетом любого типа», - подчеркнула эндокринолог.

«Белый хлеб лучше есть в первой половине дня, когда уровень обмена веществ в организме максимально высок. Тогда энергия, полученная с хлебом, будет использована с пользой. Крайне не рекомендую употреблять белый хлеб вечером и особенно перед сном, поскольку повышение уровня сахара в крови затормозит естественный процесс жиросжигания во сне, что увеличивает риск развития ожирения», – поделилась врач с «Электрогазетой».

Эндокринолог Насыртдинова рассказала, что белый хлеб входит в число продуктов с высоким гликемическим индексом – иначе говоря, он богат простыми углеводами, которые практически моментально усваиваются организмом, способствуют резкому повышению уровня сахара в крови и образованию большого количества энергии. Если человек, который ест такой хлеб, не занимается физической работой или спортом, неизрасходованная энергия будет переработана его организмом в жир, предупредила врач.Кроме того, добавила Насыртдинова, белый хлеб, содержащий много глютена, противопоказан людям с целиакией, при которой возникает непереносимость этого белка злаковых растений.По словам специалиста, здоровому взрослому и физически активному белый хлеб не принесет вреда – строго при условии, что он не будет злоупотреблять этим продуктом. После белого хлеба в организме «подскакивает» не только сахар, но и инсулин. Его употребление в большом количестве будет вести к чрезмерной выработке инсулина, что повышает вероятность развития резистентности, с которой тесно связано возникновение диабета 2 типа.Эндокринолог Насыртдинова объяснила, как правильно есть белый хлеб. Во-первых, не более 150 граммов за день. Во-вторых, по утрам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что яблоки и макароны были названы врачами среди продуктов, полезных для очищения организма от токсинов.

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