Источники сложных углеводов: яблоки и макароны названы полезными для очищения от токсинов

129 Фото: https://unsplash.com/photos/pasta-dish-on-white-ceramic-bowl-gyt0s3wR1YM
макароны

Для очищения организма от токсинов полезно есть продукты – источники сложных углеводов.

Сложные углеводы представляют собой разные виды клетчатки. Их особенностью является медленное переваривание, что делает содержащие их продукты полезными для предотвращения резких колебаний уровня сахара в крови. Кроме того, сложные углеводы действуют как адсорбенты. Попадая в кишечный тракт, они вбирают потенциально токсичные компоненты, излишки жиров и выводятся вместе с ними естественным путем.

Эксперты проекта здоровое-питание.рф назвали продукты – источники сложных углеводов, которые не только защищают от скачков сахара, но и помогают очистить организм от накопившихся токсинов и ядов, проинформировала «Российская газета». В частности, такими полезными для очищения от токсинов продуктами были названы яблоки и макароны.

«В список вошли гречка, горох, яблоки, шпинат и цельнозерновые макароны».

Объединяющим свойством данных продуктов является высокое содержание клетчатки, употребление которой активизирует процессы пищеварения, обмена веществ и выведения нежелательных веществ. Врачи обратили внимание на то, что их употребление помогает также снижать высокий холестерин и улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Дополнительно медики посоветовали не разваривать гречку, горох и макароны до чрезмерной мягкости, поскольку излишняя тепловая обработка делает эти продукты менее полезными.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно борются с воспалением и тем самым продлевают жизнь организма.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Названы 5 самых полезных источников углеводов в рационе диабетиков
Польза или вред? 5 мифов о простых и сложных углеводах
Врач Соломатина посоветовала пожилым людям употреблять сложные углеводы
Теги : очищение организма, углеводы, полезные продукты
Врач Харлов рассказал, когда имбирь становится опасным для организма
Эндокринолог Шестакова: симптомы диабета 2 типа могут возникать в ночное время
Врач Дианова: частое употребление куриного мяса защищает от деменции и диабета