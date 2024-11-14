Источники сложных углеводов: яблоки и макароны названы полезными для очищения от токсинов

«В список вошли гречка, горох, яблоки, шпинат и цельнозерновые макароны».

Сложные углеводы представляют собой разные виды клетчатки. Их особенностью является медленное переваривание, что делает содержащие их продукты полезными для предотвращения резких колебаний уровня сахара в крови. Кроме того, сложные углеводы действуют как адсорбенты. Попадая в кишечный тракт, они вбирают потенциально токсичные компоненты, излишки жиров и выводятся вместе с ними естественным путем.Эксперты проекта здоровое-питание.рф назвали продукты – источники сложных углеводов, которые не только защищают от скачков сахара, но и помогают очистить организм от накопившихся токсинов и ядов, проинформировала «Российская газета». В частности, такими полезными для очищения от токсинов продуктами были названы яблоки и макароны.Объединяющим свойством данных продуктов является высокое содержание клетчатки, употребление которой активизирует процессы пищеварения, обмена веществ и выведения нежелательных веществ. Врачи обратили внимание на то, что их употребление помогает также снижать высокий холестерин и улучшать состояние сердечно-сосудистой системы. Дополнительно медики посоветовали не разваривать гречку, горох и макароны до чрезмерной мягкости, поскольку излишняя тепловая обработка делает эти продукты менее полезными.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно борются с воспалением и тем самым продлевают жизнь организма.

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