Врач Харлов рассказал, когда имбирь становится опасным для организма

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напиток с имбирем

Об опасности имбиря при его неправильном приеме предупредил врач Никита Харлов.

Врач Харлов заметил в беседе с «Радио 1», что россияне зимой активно используют имбирь как средство от простуд, не думая об опасности этого продукта. Но следует помнить: во избежание проблем со здоровьем употреблять имбирь нужно правильно, подчеркнул специалист.

Врач предупредил об опасности имбиря

«Имбирь имеет не только целебные свойства, как считают многие, но и опасные»

Харлов отметил, что организму вредны слишком большие дозы продукта – их последствием может стать обострение панкреатита, появление боли в животе и других неприятных ощущений. Кроме того, съеденный в чрезмерном количестве имбирь может сильно разжижить кровь, что чревато ухудшением самочувствия, появлением слабости и дурноты.

Медик обратил внимание на то, что имбирь противопоказан беременным женщинам.

Харлов добавил, что на повышенную концентрацию имбиря указывает выраженная острота во рту после его употребления.

«Лечебного эффекта я бы добивался через более низкие дозы – когда во рту становится теплее, но еще не жжет. Когда человек начинает чаще дышать и пытается острый вкус имбиря чем-то заглушить, — это уже вредно», - констатировал врач.

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Никита Харлов
Никита Харлов
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, терапевт
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Теги : вред имбиря, советы врачей, Никита Харлов
Врач Харлов рассказал, когда имбирь становится опасным для организма
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