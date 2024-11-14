Врач Харлов рассказал, когда имбирь становится опасным для организма

«Имбирь имеет не только целебные свойства, как считают многие, но и опасные»

«Лечебного эффекта я бы добивался через более низкие дозы – когда во рту становится теплее, но еще не жжет. Когда человек начинает чаще дышать и пытается острый вкус имбиря чем-то заглушить, — это уже вредно», - констатировал врач.

Врач Харлов заметил в беседе с «Радио 1», что россияне зимой активно используют имбирь как средство от простуд, не думая об опасности этого продукта. Но следует помнить: во избежание проблем со здоровьем употреблять имбирь нужно правильно, подчеркнул специалист.Врач предупредил об опасности имбиряХарлов отметил, что организму вредны слишком большие дозы продукта – их последствием может стать обострение панкреатита, появление боли в животе и других неприятных ощущений. Кроме того, съеденный в чрезмерном количестве имбирь может сильно разжижить кровь, что чревато ухудшением самочувствия, появлением слабости и дурноты.Медик обратил внимание на то, что имбирь противопоказан беременным женщинам.Харлов добавил, что на повышенную концентрацию имбиря указывает выраженная острота во рту после его употребления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому нельзя есть красное мясо

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