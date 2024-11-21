Российские врачи назвали молоко с куркумой напитком для защиты от рака и бессонницы

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молоко с куркумой

Россиянам посоветовали готовить напиток на основе молока, добавляя в него куркуму и другие суперполезные специи.

Российские врачи, диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин назвали одним из лучших напитков для укрепления здоровья «золотое» молоко с куркумой. В частности, такой напиток полезно употреблять для защиты от рака, сообщили медики.

«Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями», - отметил доктор Гинзбург.

Он объяснил, что антираковым продуктом куркуму делает ее основной ингредиент – вещество куркумин. Исследования показали, что куркумин может специфическим образом влиять на злокачественные опухолевые клетки, активизируя в них апоптоз – процесс самоуничтожения. В испытаниях этот компонент куркумы проявил себя как потенциальный уничтожитель опухолевых клеток толстой и прямой кишки предстательной и молочной желез.

«В молоко можно добавлять не только куркуму, но и кардамон, перец – эти специи обладают противовоспалительными свойствами и являются жирорастворимыми, поэтому хорошо сочетаются с молоком», - добавил врач Агапкин.

Он также сообщил, что если в молоко с куркумой добавить мед, полученный напиток будет полезен для защиты от бессонницы. По его словам, в «золотом» молоке с медом будет высвобождаться аминокислота триптофан, которая преобразуется в гормон сна мелатонин.

Как приготовить молоко с куркумой?

Понадобятся:
  • 1 стакан молока,
  • 1/2 чайной ложки куркумы,
  • 2-3 горошины перца,
  • 1 измельченный стручок кардамона.
Готовка:
  • Налить молоко в кастрюлю, добавить горошины перца и кардамон.
  • Затем добавить порошок куркумы и перемешать до получения смеси золотисто-желтого цвета.
  • Нагреть смесь.
  • Пропустить через сито и дать остыть до приемлемой температуры питья.
  • Добавить ложку меда.
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