Российские врачи назвали молоко с куркумой напитком для защиты от рака и бессонницы

«Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями», - отметил доктор Гинзбург.

«В молоко можно добавлять не только куркуму, но и кардамон, перец – эти специи обладают противовоспалительными свойствами и являются жирорастворимыми, поэтому хорошо сочетаются с молоком», - добавил врач Агапкин.

1 стакан молока,

1/2 чайной ложки куркумы,

2-3 горошины перца,

1 измельченный стручок кардамона.

Налить молоко в кастрюлю, добавить горошины перца и кардамон.

Затем добавить порошок куркумы и перемешать до получения смеси золотисто-желтого цвета.

Нагреть смесь.

Пропустить через сито и дать остыть до приемлемой температуры питья.

Добавить ложку меда.

Российские врачи, диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин назвали одним из лучших напитков для укрепления здоровья «золотое» молоко с куркумой. В частности, такой напиток полезно употреблять для защиты от рака, сообщили медики.Он объяснил, что антираковым продуктом куркуму делает ее основной ингредиент – вещество куркумин. Исследования показали, что куркумин может специфическим образом влиять на злокачественные опухолевые клетки, активизируя в них апоптоз – процесс самоуничтожения. В испытаниях этот компонент куркумы проявил себя как потенциальный уничтожитель опухолевых клеток толстой и прямой кишки предстательной и молочной желез.Он также сообщил, что если в молоко с куркумой добавить мед, полученный напиток будет полезен для защиты от бессонницы. По его словам, в «золотом» молоке с медом будет высвобождаться аминокислота триптофан, которая преобразуется в гормон сна мелатонин.Понадобятся:Готовка:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что каша с тыквой улучшает защиту женщин от развития рака молочной железы

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