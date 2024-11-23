«Если есть аллергия на молочный белок»: врач сообщила о трех причинах для отказа от молока

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молоко

По словам врача, некоторым людям не рекомендуется употреблять молоко.

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила о трех причинах для отказа от молока.

«Свежее молоко может быть противопоказано и детям, и взрослым при некоторых заболеваниях», - отметила она в комментарии для aif.ru.

Вот причины отказаться от молока:
  • Аллергия на молочный белок;
  • Лактазная недостаточность (в организме человека не хватает фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар лактозу);
  • Острые воспалительные процессы в ЖКТ: гастрит или дуоденит.
Если при наличии данных проблем пить молоко, это спровоцирует ухудшение самочувствия и неприятные симптомы: например, вздутие, боль, предупредила медик.

Чернышова отметила, что молоко нередко называют вредным для всех взрослых людей, но на самом деле нет убедительных научных доказательств такого вреда. По словам терапевта, молоко содержит белок и другие полезные организму вещества. Кроме того, ряд исследований говорят, что молочные продукты положительно сказываются на умственном состоянии пожилых людей.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
ЗОЖ
врач-терапевт
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