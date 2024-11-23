«Если есть аллергия на молочный белок»: врач сообщила о трех причинах для отказа от молока
По словам врача, некоторым людям не рекомендуется употреблять молоко.
Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила о трех причинах для отказа от молока.
«Свежее молоко может быть противопоказано и детям, и взрослым при некоторых заболеваниях», - отметила она в комментарии для aif.ru.
Вот причины отказаться от молока:
- Аллергия на молочный белок;
- Лактазная недостаточность (в организме человека не хватает фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар лактозу);
- Острые воспалительные процессы в ЖКТ: гастрит или дуоденит.
Чернышова отметила, что молоко нередко называют вредным для всех взрослых людей, но на самом деле нет убедительных научных доказательств такого вреда. По словам терапевта, молоко содержит белок и другие полезные организму вещества. Кроме того, ряд исследований говорят, что молочные продукты положительно сказываются на умственном состоянии пожилых людей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в Роспотребнадзоре порекомендовали финики как хорошую альтернативу готовым сластям.
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Надежда Чернышова
ЗОЖ
врач-терапевт
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