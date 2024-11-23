«Если есть аллергия на молочный белок»: врач сообщила о трех причинах для отказа от молока

«Свежее молоко может быть противопоказано и детям, и взрослым при некоторых заболеваниях», - отметила она в комментарии для aif.ru.

Аллергия на молочный белок;

Лактазная недостаточность (в организме человека не хватает фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар лактозу);

Острые воспалительные процессы в ЖКТ: гастрит или дуоденит.

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила о трех причинах для отказа от молока.Вот причины отказаться от молока:Если при наличии данных проблем пить молоко, это спровоцирует ухудшение самочувствия и неприятные симптомы: например, вздутие, боль, предупредила медик.Чернышова отметила, что молоко нередко называют вредным для всех взрослых людей, но на самом деле нет убедительных научных доказательств такого вреда. По словам терапевта, молоко содержит белок и другие полезные организму вещества. Кроме того, ряд исследований говорят, что молочные продукты положительно сказываются на умственном состоянии пожилых людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в Роспотребнадзоре порекомендовали финики как хорошую альтернативу готовым сластям

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