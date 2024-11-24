Диетолог Афинская: два продукта укрепляют сосуды и отодвигают старость

«Бананы полезны для сердца и сосудов – например, в одном содержится до 450 мг калия. Большинство людей едят мало источников калия, к сожалению. Это важнейший минерал для здоровья сердца», - уточнила медик.

Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала в своем Telegram-канале, что такие два продукта как какао и бананы помогают «отодвинуть» старость благодаря своей способности укреплять кровеносные сосуды.Бананы незаслуженно имеют плохую репутацию, что доказано многими научными работами. В состав этих фруктов входят полезные для сердечно-сосудистой системы вещества, и вследствие их приема снижаются риски ее опасных нарушений. Бананы – один из лучших доступных источников калия для организма, подчеркнула диетолог Афинская. Эксперт напомнила, что калий необходим для контроля давления – микроэлемент эффективно борется с задержкой воды в теле. Также его достаточное получение снижает риск инсульта, помогает лучше выглядеть.Афинская обратила внимание, что нет научных данных, доказывающих непосредственное влияние бананов на набор лишних килограммов. Главное, употреблять их правильно: важно помнить, что очень спелые бананы обладают высоким гликемическим индексом, и в рацион предпочтительнее включать менее зрелые плоды. Кроме того, их не нужно есть натощак.Еще один продукт, который действенно укрепляет сосуды и отодвигает старость, – какао. Развития сердечно-сосудистых заболеваний эффективно противостоят его антиоксиданты флаванолы – их концентрация в какао очень высока, отметила специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в Роспотребнадзоре опровергли высокую сахаристость и калорийность фиников , назвав их отличной заменой вредным готовым сластям.

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