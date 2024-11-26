Гастроэнтеролог Сухорукова: сыр может быть опасен при имеющейся гипертонии

Врач-гастроэнтеролог Сухорукова обратила внимание, что при некоторых нарушениях употребление сыра может быть опасной пищевой привычкой. В частности, сыр может быть опасен при имеющейся гипертонии. По словам Сухоруковой, сыр содержит очень большие количества соли, а между тем избыточное содержание в еде повышает артериальное давление. Кроме того, излишки соли способствуют вымыванию кальция из организма.Сыр не стоить есть людям с артритом, гипертонией или лишним весом, констатировала Сухорукова в комментарии РИА Новости Также, отметила медик, этот продукт противопоказан при аллергии. У некоторых людей существует непереносимость сыра – после его употребления возникает головная боль, мигрень.До этого диетолог Елена Соломатина рассказывала, что сыр из-за большого количества насыщенных жиров и соли может быть нежелателен в рационе тех, кто имеет повышенный холестерин, гипертонию, заболевания сердечно-сосудистой системы, атеросклероз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в каждом четвертом случае рака ключевым фактором его развития оказывается неправильное питание

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