Гастроэнтеролог Сухорукова: сыр может быть опасен при имеющейся гипертонии

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сыр

Сыр не стоит есть при имеющейся аллергии или проблемах с давлением, предупредила гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Врач-гастроэнтеролог Сухорукова обратила внимание, что при некоторых нарушениях употребление сыра может быть опасной пищевой привычкой. В частности, сыр может быть опасен  при имеющейся гипертонии. По словам Сухоруковой, сыр содержит очень большие количества соли, а между тем избыточное содержание в еде повышает артериальное давление. Кроме того, излишки соли способствуют вымыванию кальция из организма.

Сыр не стоить есть людям с артритом, гипертонией или лишним весом, констатировала Сухорукова в комментарии РИА Новости.

Также, отметила медик, этот продукт противопоказан при аллергии. У некоторых людей существует непереносимость сыра – после его употребления возникает головная боль, мигрень.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказывала, что сыр из-за большого количества насыщенных жиров и соли может быть нежелателен в рационе тех, кто имеет повышенный холестерин, гипертонию, заболевания сердечно-сосудистой системы, атеросклероз.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в каждом четвертом случае рака ключевым фактором его развития оказывается неправильное питание.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Людмила Сухорукова
Людмила Сухорукова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Гастроэнтеролог Сухорукова: сыр может быть опасен при имеющейся гипертонии
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