Врач Соломатина: квашеная капуста может быть вредна людям с нездоровой щитовидной железой

«Квашеная капуста противопоказана тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой. Людям с гипотиреозом есть её не стоит», - своим мнением Соломатина поделилась с «Москвой 24».

Что представляет собой гипотиреоз? Эндокринологическое заболевание, проявляющееся недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы. Последствием такого недостатка становятся постоянная слабость, апатия, усталость, нарушения сна, необоснованный набор веса, частые запоры, выпадение волос; снижение полового влечения.

Врач-диетолог Соломатина напомнила россиянам, что при некоторых заболеваниях нельзя есть квашеную капусту. Медик констатировала, что квашеная капуста может быть вредна людям с нездоровой щитовидной железой. По словам специалистки, употребление этого продукта может вести к блокировке выработки гормонов железы.Также употреблять квашеную капусту бывает вредно, когда имеются заболевания желудочно-кишечного тракта. Врач-диетолог обратила внимание, что в ней содержится много кислоты и клетчатки, способных обострять болезни ЖКТ, такие как гастрит, панкреатит, энтероколит и другие.Соломатина добавила: если нет противопоказаний, употреблять квашеную капусту полезно как богатый источник витамина C. Кроме того, с ней организм получает много клетчатки, которая помогает развиваться хорошим бактериям в кишечнике, которым служит питанием. Благодаря оздоровлению кишечной микрофлоры снижается уровень воспаления, что предохраняет организм от многих патологий, подчеркнула эксперт. В частности, при этом улучшается работа иммунной, нервной и сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда для здоровья и даже жизни человека может быть опасен чай

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