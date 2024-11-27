Врач Соломатина: квашеная капуста может быть вредна людям с нездоровой щитовидной железой
Людям с ослабленной щитовидной железой квашеная капуста противопоказана, отметила врач Елена Соломатина.
Врач-диетолог Соломатина напомнила россиянам, что при некоторых заболеваниях нельзя есть квашеную капусту. Медик констатировала, что квашеная капуста может быть вредна людям с нездоровой щитовидной железой. По словам специалистки, употребление этого продукта может вести к блокировке выработки гормонов железы.
«Квашеная капуста противопоказана тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой. Людям с гипотиреозом есть её не стоит», - своим мнением Соломатина поделилась с «Москвой 24».
- Что представляет собой гипотиреоз? Эндокринологическое заболевание, проявляющееся недостаточной выработкой гормонов щитовидной железы. Последствием такого недостатка становятся постоянная слабость, апатия, усталость, нарушения сна, необоснованный набор веса, частые запоры, выпадение волос; снижение полового влечения.
Соломатина добавила: если нет противопоказаний, употреблять квашеную капусту полезно как богатый источник витамина C. Кроме того, с ней организм получает много клетчатки, которая помогает развиваться хорошим бактериям в кишечнике, которым служит питанием. Благодаря оздоровлению кишечной микрофлоры снижается уровень воспаления, что предохраняет организм от многих патологий, подчеркнула эксперт. В частности, при этом улучшается работа иммунной, нервной и сердечно-сосудистой системы.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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