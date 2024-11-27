Врач Дианова: день без мяса раз в неделю нужен для профилактики диабета и других болезней

«Для эффективной профилактики подагры, сахарного диабета и других хронических заболеваний достаточно один раз в неделю отказываться от продуктов животного происхождения», - заявила Дианова в интервью Общественной Службе Новостей.

Врач Дианова посоветовала россиянам раз в неделю устраивать непродолжительный пост, отказываясь от мяса. В идеале, отметила медик, такой пост нужно распространять на все продукты животного происхождения. Один день в неделю следует проводить, придерживаясь растительного рациона – такая практика полезна для профилактики диабета и других болезней, рассказала врач.Специалистка добавила, что развитие многих патологий, как и обострения хронических заболеваний часто бывают тесно связаны с переизбытком употребляемого животного белка. Например, у мужчин пристрастие к мясу и другим животным продуктам является ключевым фактором обострения подагры и мочекаменной болезни. Сильному полу нужно периодически ограничивать себя в количествах поедаемого красного мяса, птицы, рыбы и продуктов их переработки.По мнению Диановой, устраивать день без мяса следует по средам – середина недели является оптимальным периодом для временных пищевых ограничений.До этого исследователи из Гарвардского университета пришли к заключению , что красное мясо не нужно употреблять в количестве более 500 г в неделю. Если каждый день съедать всего 100 г красного мяса, это повышает риск развития диабета 2 типа на 20 процентов, постулировали научные специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление кофе эффективно защищает от развития некоторых видов рака

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.