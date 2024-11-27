Уролог Лубенников: употребление пива в безопасной дозе может положительно влиять на мозг
Если употреблять пиво в безопасной дозе, оно может положительно влиять на организм, рассказал уролог Александр Лубенников.
Уролог Лубенников сообщил, что употребление пива может оказывать позитивное влияние на головной мозг при условии, что пенный напиток принимается в безопасной дозе.
«Пиво содержит витамин В и кремний, а также вещество под названием ксантогумол, которое обладает антиоксидантными свойствами и защищает от разрушения клетки головного мозга», - поделился доктор медицинских наук в своем Telegram-канале.
Лубенников добавил, что пиво также способно стимулировать рост полезной кишечной микрофлоры. Данный эффект объясняется тем, что оно содержит растворимую клетчатку.
Врач посоветовал помнить, что полезные и вредные свойства пива определяются тем, в каком количестве оно употребляется людьми.
Специалист уточнил, что считается безопасной дозой этого напитка:
- Для мужчин – примерно 0,65 литра пива крепостью 4,5 процента;
- Для женщин – 0,45 литра.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Лубенников
ЗОЖ
уролог, андролог, доктор медицинских наук
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