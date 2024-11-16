Нарколог Исаев посоветовал не верить мифу о безопасной дозе пива

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пиво

Безопасных доз пива и любого другого алкогольного напитка не бывает, заявил нарколог Руслан Исаев.

Психиатр-нарколог Исаев констатировал, что представление о некой безопасной дозе пива – не более чем миф. Врач посоветовал россиянам не верить в него, поскольку риски для здоровья возникают при употреблении любого алкоголя, причем практически с первой же каплей. По мнению специалиста, общество лояльнее относится к употреблению пива по сравнению с другими видами алкоголя.

Но зависимость от напитка формируется так же, как от любого другого спиртного, и ее негативное воздействие на организм является не менее опасным, подчеркнул эксперт.

«В последних исследованиях ВОЗ приходит к выводу: безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует», - сообщил Руслан Исаев.

Нарколог уточнил, что пиво может оказаться крайне вредным как источник эстрогена, избыток которого нарушает гормональный баланс у мужчин. Кроме того, с его частым употреблением связывают нарушение обмена веществ и ожирение, различные патологии внутренних органов, предупредил специалист в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Никита Харлов сообщил об опасности неправильного употребления имбиря.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Руслан Исаев
Руслан Исаев
Здоровье
нарколог, психиатр
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Теги : вред пива, опасность для человека, Руслан Исаев
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