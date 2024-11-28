«Вредны нехватка и избыток»: врач рассказал, как получить нужное кишечнику количество клетчатки

«Многие уверены, что, съедая растительную пищу, они автоматически получают нужную им клетчатку. Это не совсем так», - рассказал о проблеме гастроэнтеролог Вялов.

«Клетчатка – это не сами овощи, фрукты или зелень, а только их составная часть. Например, из овощного салата весом 200 граммов можно получить только 10 граммов пищевых волокон», - уточнил Сергей Вялов.

Нормальная работа кишечника невозможна без употребления клетчатки, но люди часто не имеют представления, в каком количестве получают ее с едой.В своем блоге медик сообщил: масса съедаемых овощей или фруктов не равна массе клетчатки. Врач подчеркнул, что клетчатка (пищевые волокна) является лишь частью растительных продуктов.Примерно 25 граммов. Ее нехватка и избыток вредны для организма. При недостаточном потреблении возникают синдром ленивого кишечника, проблемы со стулом, запоры, газообразование, вздутие. При избытке еда слишком быстро передвигается по кишечному тракту, из нее не усваиваются полезные вещества.Врач рассказал, как получить нужное кишечнику количество клетчатки. Вялов констатировали: каждые съеденные 100 граммов растительной пищи дают примерно 5 граммов клетчатки. Таким образом, за день нужно съедать порядка 500 граммов разных растительных продуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно отказываться от молока и молочных продуктов

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