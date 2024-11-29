Чтобы продлить молодость: врач из Уфы Арсланова назвала 10 продуктов, замедляющих старение

«Старение – это естественный процесс, который можно замедлить с помощью правильного питания», - сказала заведующая ОМП поликлиники №50 в Уфе изданию UfaTime.ru.

По словам башкирского медика Айгуль Арслановой, повседневный рацион может быть одним из способов продлить молодость – в нем должны присутствовать продукты, богатые антиоксидантами, ценными жирными кислотами, определенными микроэлементами.Врач Арсланова посоветовала россиянам обратить внимание на 10 продуктов, замедляющих старение организма.В частности, продлевать молодость помогают ягоды – они обладают очень высокой концентрацией антиоксидантов. Эти вещества защищают от повреждений клетки, препятствуя появлению «возрастных» болезней и внешних признаков старения.Другой продукт – орехи – насыщен полезными жирами, витаминами и минералами, улучшающими функции сердца. Благодаря этому остается активным кровообращение организма, которое является одним из показателей его молодости.Жирную рыбу врач тоже включила в список замедляющих старение продуктов. Она богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень воспаления в организме. Старение прочно ассоциируется с активным развитием воспалительных процессов.Также, по словам Арслановой, продлить молодость помогают шпинат (он содержит много укрепляющих организм витаминов и минералов) и томаты – богатый источник антиоксиданта ликопина. Благодаря ликопину улучшаются характеристики кожи, и особенно много этого вещества содержится в томатах прошедших термическую обработку.Кроме того, для борьбы с преждевременным старением полезно есть темный шоколад – в его составе тоже присутствует много антиоксидантов (флавоноидов). Эти вещества положительно влияют на состояние головного мозга, защищая его от нежелательных возрастных изменений.Очень богатыми источниками антиоксидантов являются также чеснок, куркума, зеленый чай. Их употребление эффективно способствует профилактике воспаления и связанных со старением клеточных изменений.Вдобавок для поддержания молодости кожи медик посоветовала употреблять авокадо, в котором сконцентрированы полезные жиры и витамины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно помогают замедлять старение головного мозга

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