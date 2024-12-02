Врач Сухорукова: ферментированная еда замедляет старение кожи и помогает похудеть
Благодаря регулярному приему ферментированных продуктов замедляются процессы старения кожи, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
Врач Сухорукова посоветовала россиянам регулярно включать в рацион при отсутствии противопоказаний ферментированную еду. Привычка употреблять ферментированные продукты эффективно помогает продлевать молодость, сохранять здоровый вес, хорошее настроение и крепкий иммунитет, подчеркнула специалист.
Сухорукова напомнила, что ферментация является процессом естественного брожения, после которого продукты обогащаются витаминами (например, витамином С и витаминами групп В), а также микроэлементами, омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, пробиотиками. Именно благодаря столь богатому набору полезных веществ в организме уменьшается воспаление, активизируются защитные ресурсы и оздоровительные процессы. В частности, отметила специалист, ферментированная еда замедляет старение кожи, помогает похудеть, улучшает сопротивляемость организма инфекциям.
«Доказано, что ферментированные продукты обладают полезными свойствами, уменьшающими появление акне, а также тормозят процессы старения кожи. К тому же, "забродившая еда" помогает сбросить лишние килограммы», - сказала врач-гастроэнтеролог в комментарии РИА Новости.
Сухорукова добавила, что ферментации может подвергаться разная еда. Особую пользу организму приносят ферментированные продукты, обработанные молочнокислыми бактериями, которые после брожения становятся богатыми источниками пробиотиков и пребиотиков. По словам эксперта, пробиотики помогают печени избавляться от лишнего жира и оздоровляют ЖКТ, обеспечивая профилактику изжоги, запоров и диареи.
При регулярном употреблении пробиотики благотворно действуют на пищеварение и укрепляют иммунитет, постулировала врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит холодец.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Людмила Сухорукова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
Оставить комментарий