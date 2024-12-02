Врач Сухорукова: ферментированная еда замедляет старение кожи и помогает похудеть

«Доказано, что ферментированные продукты обладают полезными свойствами, уменьшающими появление акне, а также тормозят процессы старения кожи. К тому же, "забродившая еда" помогает сбросить лишние килограммы», - сказала врач-гастроэнтеролог в комментарии РИА Новости.

Врач Сухорукова посоветовала россиянам регулярно включать в рацион при отсутствии противопоказаний ферментированную еду. Привычка употреблять ферментированные продукты эффективно помогает продлевать молодость, сохранять здоровый вес, хорошее настроение и крепкий иммунитет, подчеркнула специалист.Сухорукова напомнила, что ферментация является процессом естественного брожения, после которого продукты обогащаются витаминами (например, витамином С и витаминами групп В), а также микроэлементами, омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, пробиотиками. Именно благодаря столь богатому набору полезных веществ в организме уменьшается воспаление, активизируются защитные ресурсы и оздоровительные процессы. В частности, отметила специалист, ферментированная еда замедляет старение кожи, помогает похудеть, улучшает сопротивляемость организма инфекциям.Сухорукова добавила, что ферментации может подвергаться разная еда. Особую пользу организму приносят ферментированные продукты, обработанные молочнокислыми бактериями, которые после брожения становятся богатыми источниками пробиотиков и пребиотиков. По словам эксперта, пробиотики помогают печени избавляться от лишнего жира и оздоровляют ЖКТ, обеспечивая профилактику изжоги, запоров и диареи.При регулярном употреблении пробиотики благотворно действуют на пищеварение и укрепляют иммунитет, постулировала врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит холодец

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