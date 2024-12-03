Сельдь, льняное масло и шоколад: кардиолог Арланова назвала продукты для оздоровления сердца
Определенные продукты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила кардиолог Арланова.
Кардиолог Арина Арланова сообщила в интервью, что сбалансированный и разнообразный рацион оказывает значительное влияние на здоровое состояние сосудов и сердца.
«Питательные вещества, получаемые с пищей, могут укрепить сосуды, нормализовать уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Главное правило здорового питания — баланс и разнообразие», - отметила медик в комментарии «Ленте.ру».
Кардиолог Арланова назвала наиболее полезные продукты для оздоровления сердца.
Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сельдь, тунец – все они насыщены омега-3 жирными кислотами, благодаря которым снижается уровень плохого холестерина и риск тромбоза.
«Употребление жирной рыбы помогает в профилактике образования тромбов. Есть ее нужно хотя бы дважды в неделю», - посоветовала Арланова.
Льняное масло. По словам врача, людям, которые не любят рыбу, можно вместо нее употреблять льняное масло.
Грецкие орехи. Так же, как жирная рыба или льняное масло они являются богатым источником омега-3 жирных кислот, оздоровляющих кровеносные сосуды.
Свежие овощи и фрукты. Растительные продукты содержат много клетчатки, способствующей выведению из организма излишков холестерина, а также вещества антиоксиданты, защищающие сосуды от повреждающих их воспалительных процессов.
Кардиолог Арланова выделила как особо полезные для сердечнососудистой системы следующие продукты:
- Шпинат, капуста, брокколи – насыщены нормализующими давление калием и магнием;
- Черника, малина, клюква – отличаются высокой концентрацией защищающих сердце полифенолов;
- Цитрусовые – богаты витамином С, улучшающим качество сосудистой ткани.
Бобовые. Чечевица, фасоль, горох, нут – источники растительного белка и клетчатки, эффективно снижающих сахар в крови. Его высокий уровень разрушает кровеносные сосуды и вредит сердцу.
Шоколад. Арланова посоветовала есть темный шоколад с содержанием какао минимум 70 процентов. Его отличает высокая концентрация улучшающих кровообращение веществ флавоноидов.
«Для профилактики сердечных болезней также необходимо ограничивать употребление жирного мяса и продуктов с трансжирами, соли, сахара и сладостей», - дополнила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой дешевый овощ является особенно полезным для защиты от развития тромбоза.
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Арина Арланова
ЗОЖ
врач-кардиолог, терапевт
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