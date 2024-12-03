Сельдь, льняное масло и шоколад: кардиолог Арланова назвала продукты для оздоровления сердца

«Питательные вещества, получаемые с пищей, могут укрепить сосуды, нормализовать уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Главное правило здорового питания — баланс и разнообразие», - отметила медик в комментарии «Ленте.ру».

«Употребление жирной рыбы помогает в профилактике образования тромбов. Есть ее нужно хотя бы дважды в неделю», - посоветовала Арланова.

Шпинат, капуста, брокколи – насыщены нормализующими давление калием и магнием;

Черника, малина, клюква – отличаются высокой концентрацией защищающих сердце полифенолов;

Цитрусовые – богаты витамином С, улучшающим качество сосудистой ткани.

«Для профилактики сердечных болезней также необходимо ограничивать употребление жирного мяса и продуктов с трансжирами, соли, сахара и сладостей», - дополнила специалист.

Кардиолог Арина Арланова сообщила в интервью, что сбалансированный и разнообразный рацион оказывает значительное влияние на здоровое состояние сосудов и сердца.Кардиолог Арланова назвала наиболее полезные продукты для оздоровления сердца.Лосось, скумбрия, сельдь, тунец – все они насыщены омега-3 жирными кислотами, благодаря которым снижается уровень плохого холестерина и риск тромбоза.По словам врача, людям, которые не любят рыбу, можно вместо нее употреблять льняное масло.Так же, как жирная рыба или льняное масло они являются богатым источником омега-3 жирных кислот, оздоровляющих кровеносные сосуды.Растительные продукты содержат много клетчатки, способствующей выведению из организма излишков холестерина, а также вещества антиоксиданты, защищающие сосуды от повреждающих их воспалительных процессов.Кардиолог Арланова выделила как особо полезные для сердечнососудистой системы следующие продукты:Цельнозерновой хлеб, овсянка, бурый рис, киноа содержат большое количество клетчатки, способствующей снижению уровня сахара в крови и препятствующей появлению атеросклероза.Чечевица, фасоль, горох, нут – источники растительного белка и клетчатки, эффективно снижающих сахар в крови. Его высокий уровень разрушает кровеносные сосуды и вредит сердцу.Арланова посоветовала есть темный шоколад с содержанием какао минимум 70 процентов. Его отличает высокая концентрация улучшающих кровообращение веществ флавоноидов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой дешевый овощ является особенно полезным для защиты от развития тромбоза

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