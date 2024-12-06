Накопительный эффект: ученый сообщил, сколько нужно пить кофе для продления жизни

«Исследование, в котором приняли участие 400 тысяч человек, показало, что потребление кофе в течение 12–13 лет связано с более низким риском смерти. Этот эффект долголетия может объясняться накопительным действием свойств кофе, защищающих от различных заболеваний», - заявил профессор Стеббинг.

«Употребление кофе может защитить от болезней сердца и инсультов, диабета второго типа, заболеваний печени, рака и нейродегенеративных заболеваний», - сказал Джастин Стеббинг.

О том, сколько нужно пить кофе для продления жизни, профессор биомедицинских наук в Университете Англия Раскин (Anglia Ruskin University) Джастин Стеббинг сообщил в интервью изданию The Sun. Ученый отметил, что склонность к долголетию у любителей этого напитка обуславливается его накопительным эффектом. В частности, на продление жизни благодаря кофе можно рассчитывать, употребляя его на протяжении более 10 лет.Ученый уточнил, что наиболее существенно шансы прожить долгую жизнь увеличивались у людей, выпивавших по четыре-пять чашек напитка в день.По словам профессора Стеббинга, связь между долголетием и кофе во многом объясняется его способностью защищать человеческий организм от развития опасных болезней. Данное качество напитка можно объяснить присутствием большого количества антиоксидантов – веществ с противовоспалительным действием, которые препятствуют развитию окислительного стресса (он считается фактором развития множества заболеваний, включая рак и деменцию).Профессор добавил, что привычка пить кофе также положительно сказывается на психическом здоровье людей. Те, кто употребляет его особенно часто, позитивнее воспринимают окружающий мир и значительно реже страдают от депрессии. Данное качество является немаловажным условием для продолжительной жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам следует с осторожностью пить молоко , на это указала врач-эндокринолог Алина Алкашева.

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