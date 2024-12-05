«Осторожнее с молочной продукцией»: врач назвала наиболее вредные для женщин продукты

«Сахар снижает выработку коллагена, что негативно отражается на состоянии кожи», - констатировала медик.

«Выпечка тоже содержит простые углеводы, которые организм перерабатывает в сахар. Поэтому ее потребление следует ограничить», - уточнила эндокринолог.

Врач Алкашева рассказала, какие продукты должны исключаться из рациона женщин или употребляться в минимальном количестве. В частности, отметила специалист, одним из наиболее вредных продуктов для женского организма является сахар – прежде всего, его избыток. По словам Алкашевой, злоупотребление сахаром провоцирует у женщин развитие ожирения, инсулинорезистентности, сердечно-сосудистых проблем, поликистоза яичников, а также преждевременное старение.Эксперт подчеркнула, что женщинам следует употреблять в течение дня не больше 50 граммов простых углеводов в виде добавленного сахара или белой муки.Алкашева обратила внимание, что женщинам «следует быть осторожнее» и с молочной продукцией. Медик заметила, что молочные продукты являются источником лактозы, молочного сахара. Их активное употребление провоцирует избыточную выработку инсулина и ее последствия в виде акне и отеков.Кроме того, в список наиболее вредных для женщин продуктов эксперт включила алкоголь. Его ключевой компонент – этиловый спирт – ухудшает состояние кишечной микрофлоры, из-за чего хуже усваиваются витамины, минералы, другие питательные вещества – это не только ослабляет здоровье, но и раньше времени старит женщин, пояснила эксперт в беседе с « Газетой.Ru ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Вадимиром Логиновым был назван самый опасный тип алкогольных напитков , употребляемых в новогодние праздники.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.