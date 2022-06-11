Ежедневное потребление кофе снижает риск смерти - сколько нужно пить?

"Конечно, это открытие связано с важной оговоркой: имеет значение, сколько вы пьете. От двух до четырех чашек в день считалось количеством, которое обычно связано со снижением риска смертности", — пояснил диетолог-нутрициолог комментируя исследования специально для МедикФорум. Связь с более низким риском смерти довольно постоянна при употреблении около трех и более чашек несладкого кофе в день".

Некоторые люди подсели на вкус. Другим нужен заряд энергии по утрам. Независимо от того, почему вы решили пить кофе, новое исследование подтверждает это решение. Умеренное потребление несладких и подслащенных сахаром кофе связано с более низким риском смерти.Желательно не переусердствовать с подслащенным сахаром кофе, поскольку при вышеупомянутых дозах наблюдается повышение риска смертности.Регулярное умеренное потребление кофе не кажется вредным для большинства людей и, вероятно, может принести некоторую пользу вашему здоровью.Ранее Медикфорум писал о причине распухших ног.