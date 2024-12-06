Врач Мясников: замена сахара на мед не полезна для защиты от диабета, это миф

«Для предотвращения сахарного диабета важно правильно питаться и не очень увлекаться быстрыми углеводами, к которым относятся как и сахар, так и мед, белый хлеб, белый рис», - перечислил врач Мясников.

Врач общей практики Александр Мясников предупредил россиян, что замена сахара на мед не снижает риск диабета. Известный медик заявил, что эффективной профилактикой диабета считается питание, из которого по возможности исключаются быстрые углеводы, способные резко повышать уровень сахара в крови. Мед как и сахар как раз относится к ним.Также специалист предостерег от употребления сахарозаменителей при диабете. Доктор отметил, что такие добавки увеличивают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.До этого Александр Мясников предупреждал, что диабетикам опасно пить пиво из-за его насыщенности углеводами. Врач подчеркивал, что в рационе людей с диабетом не должно быть пива. По его словам, пенный напиток для диабетиков опаснее сахара и белого хлеба.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сокращение углеводов в рационе является одним из самых эффективных способов похудеть

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