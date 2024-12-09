Зимой нужны его дополнительные источники: врачи назвали богатые витамином D продукты

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витамин D

Витамин D поддерживает иммунную систему, и зимой нужно заботиться о его дополнительных источниках для организма, подчеркивают врачи

Уфимские медики из Республиканского клинического перинатального центра напомнили россиянам о важности достаточного получения витамина D. По словам врачей, витамин D участвует в процессах формирования костной ткани, поддерживает иммунную систему, помогает нормализовать работу сердца и нервной системы. Зимой его достаток особо важен для снижения риска сезонных депрессий и поддержания общего ощущения благополучия.  

«Зимой, когда солнца в наших широтах катастрофически мало, особенно важно позаботиться об уровне витамина D в организме. Основным источником витамина является солнечный свет, который стимулирует его выработку в коже. Зимой организм получает значительно меньше витамина D, поэтому необходимы его дополнительные его источники», - объяснили эксперты.

Специалист посоветовали обратиться к врачу и проконсультироваться по поводу приема добавок с витамином D. Медработник сможет назначить дозировку в зависимости от индивидуальных потребностей организма.

Также эксперты назвали богатые витамином D продукты.
  • Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия);
  • Печень трески;
  • Яичные желтки;
  • Печень;
  • Молочные продукты;
  • Красная икра;
  • Лесные грибы;
  • Семечки.
Признаки нехватки витамина D в организме:
  • Дневная усталость, вялость;
  • Выпадение волос;
  • Негативные изменения настроения, подавленность, раздражительность;
  • Потливость головы;
  • Ухудшение работы пищеварения, запоры;
  • Учащенное мочеиспускание с резкими позывами;
  • Боли в костях, спине;
  • Медленное заживление ранок, царапин;
  • Частые простуды, другие инфекции.
Чем опасно чрезмерное потребление витамина D. Прием его слишком большого количества сопряжен с риском для здоровья. Если, например, человек долго принимает много витамина D в виде добавок, это может привести к накоплению кальция в организме, что грозит ослаблением костей, проблемами с сердцем и почками.

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