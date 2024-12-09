Зимой нужны его дополнительные источники: врачи назвали богатые витамином D продукты
Витамин D поддерживает иммунную систему, и зимой нужно заботиться о его дополнительных источниках для организма, подчеркивают врачи
Уфимские медики из Республиканского клинического перинатального центра напомнили россиянам о важности достаточного получения витамина D. По словам врачей, витамин D участвует в процессах формирования костной ткани, поддерживает иммунную систему, помогает нормализовать работу сердца и нервной системы. Зимой его достаток особо важен для снижения риска сезонных депрессий и поддержания общего ощущения благополучия.
«Зимой, когда солнца в наших широтах катастрофически мало, особенно важно позаботиться об уровне витамина D в организме. Основным источником витамина является солнечный свет, который стимулирует его выработку в коже. Зимой организм получает значительно меньше витамина D, поэтому необходимы его дополнительные его источники», - объяснили эксперты.
Специалист посоветовали обратиться к врачу и проконсультироваться по поводу приема добавок с витамином D. Медработник сможет назначить дозировку в зависимости от индивидуальных потребностей организма.
Также эксперты назвали богатые витамином D продукты.
- Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия);
- Печень трески;
- Яичные желтки;
- Печень;
- Молочные продукты;
- Красная икра;
- Лесные грибы;
- Семечки.
- Дневная усталость, вялость;
- Выпадение волос;
- Негативные изменения настроения, подавленность, раздражительность;
- Потливость головы;
- Ухудшение работы пищеварения, запоры;
- Учащенное мочеиспускание с резкими позывами;
- Боли в костях, спине;
- Медленное заживление ранок, царапин;
- Частые простуды, другие инфекции.
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