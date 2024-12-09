Зимой нужны его дополнительные источники: врачи назвали богатые витамином D продукты

«Зимой, когда солнца в наших широтах катастрофически мало, особенно важно позаботиться об уровне витамина D в организме. Основным источником витамина является солнечный свет, который стимулирует его выработку в коже. Зимой организм получает значительно меньше витамина D, поэтому необходимы его дополнительные его источники», - объяснили эксперты.

Жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия);

Печень трески;

Яичные желтки;

Печень;

Молочные продукты;

Красная икра;

Лесные грибы;

Семечки.

Дневная усталость, вялость;

Выпадение волос;

Негативные изменения настроения, подавленность, раздражительность;

Потливость головы;

Ухудшение работы пищеварения, запоры;

Учащенное мочеиспускание с резкими позывами;

Боли в костях, спине;

Медленное заживление ранок, царапин;

Частые простуды, другие инфекции.

Уфимские медики из Республиканского клинического перинатального центра напомнили россиянам о важности достаточного получения витамина D. По словам врачей, витамин D участвует в процессах формирования костной ткани, поддерживает иммунную систему, помогает нормализовать работу сердца и нервной системы. Зимой его достаток особо важен для снижения риска сезонных депрессий и поддержания общего ощущения благополучия.Специалист посоветовали обратиться к врачу и проконсультироваться по поводу приема добавок с витамином D. Медработник сможет назначить дозировку в зависимости от индивидуальных потребностей организма.Также эксперты назвали богатые витамином D продукты.Прием его слишком большого количества сопряжен с риском для здоровья. Если, например, человек долго принимает много витамина D в виде добавок, это может привести к накоплению кальция в организме, что грозит ослаблением костей, проблемами с сердцем и почками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблема запоров во многом связана с тем, как люди пьют вод у.

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