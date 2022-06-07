Этот витамин снижает риск смерти среди людей старше 70 лет
Витамин D используется организмом для регулирования количества кальция и фосфатов в организме. Эти питательные вещества впоследствии используются для поддержания зубов, мышц и костей сильными и здоровыми. Зимой рекомендуется принимать добавки с витамином D, чтобы поддерживать иммунную систему в тонусе и защищать от сезонных заболеваний.
"Недавние исследования показали, что добавки с витамином D могут быть эффективным способом снижения смертности среди людей старше 70 лет. Добавки с витамином D наиболее эффективны для людей старше 70 лет", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова в интервью МедикФорум.
Помимо снижения смертности, добавки с витамином D оказались экономически эффективными, поскольку добавки укрепляют кости, снижая риск переломов в случае падения.
"Добавки с витамином D, вероятно, будут клинически полезными при дефиците, но мало или совсем не принесут пользы тем, у кого достаточно этого витамина".
Витаминные добавки эффективны до тех пор, пока у человека наблюдается дефицит витамина. Передозировка витамина D может привести к накоплению кальция в организме, ослаблению костей и повреждению сердца.
Важно отметить, что в то время как передозировка витамина D возможна при приеме пищевых добавок, передозировка витамина D в результате воздействия солнечного света невозможна.
Витамин D содержится в таких продуктах, как:
• Лосось
• Сардины
• Сельдь
• Скумбрия
• Красное мясо
• Печень
• Яичные желтки
• Обогащенные продукты
Перед приемом добавок обязательна консультация врача.
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