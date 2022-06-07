Этот витамин снижает риск смерти среди людей старше 70 лет

"Недавние исследования показали, что добавки с витамином D могут быть эффективным способом снижения смертности среди людей старше 70 лет. Добавки с витамином D наиболее эффективны для людей старше 70 лет", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова в интервью МедикФорум.

"Добавки с витамином D, вероятно, будут клинически полезными при дефиците, но мало или совсем не принесут пользы тем, у кого достаточно этого витамина".