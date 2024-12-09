Врач Шаповаленко включила урбеч и кленовый сироп в топ-6 полезных заменителей сахара

«Мало того, что содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, еще и практически не содержит сахара. А вкус у него достаточно сладкий», - объяснила свой выбор медик.

Врач Шаповаленко стала приглашенным экспертом программы «О самом главном», в которой они вместе с нутрициологом Еленой Коршуновой рассказали, чем можно утолить тягу к сладкому при отказе от сахара. Как известно, медики настойчиво рекомендуют по возможности отказываться от употребления добавленного сахара. По словам Шаповаленко, лишний вес, вызываемый большим количеством употребляемых в пищу простых углеводов и конкретно сахара в составе разных продуктов, является ключевым фактором развития сахарного диабета второго типа. Кроме того, избыток сахара разрушает кости.Врач подчеркнула, что сахар можно заменить полезными аналогами. Например, использовать сироп топинамбура, сироп агавы или кленовый сироп. Также Шаповаленко включила в топ полезных заменителей сахара урбеч.Кроме того, добавила она, вместо сладостей можно есть сухофрукты.Все эти натуральные сладкие продукты нужно есть исключительно в умеренном количестве..Нутрициолог Коршун поделилась мнением, что в этот топ полезных заменителей сахара следует добавить ягоды. Они вполне самодостаточны, чтобы помочь при тяге к сладкому, и в то же время обеспечивают организм антиоксидантами, микроэллементами, которые очень эффективно укрепляют иммунитет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи назвали богатые витамином D продукты , которые полезно есть зимой.

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