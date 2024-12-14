«Большое количество трансжиров»: врач назвала сливочное масло опасным для сосудов

«Сливочное масло считается самым опасным для здоровья молочным продуктом. Количество природных трансжиров в нем достаточно большое: от 2 до 7%, это значительная концентрация», – сказала Дианова в комментарии «Москве 24».

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что частое употребление сливочного масла может навредить здоровью. По словам медика, продукт содержит слишком много вредных жиров.Диетолог уточнила, что трансжиры повышают риск повреждения эндотелия – внутренней оболочки сосудов. Дианова обратила внимание, что эндотелий отличается повышенной чувствительностью, и с его негативных изменений начинаются проблемы с сердцем, включая нарушения регуляции давления и развитие гипертонии. С таким повреждением сосудистых стенок тесно связано и развитие атеросклероза, так как именно на поврежденные участки налипают бляшки, закупоривающие сосуды. Все это увеличивает вероятность преждевременной смерти сердечно-сосудистого свойства.Врач-диетолог подчеркнула, что употребление сливочного масла должно быть исключительно умеренным, а само оно – качественным, натуральным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для сохранения здоровья сердца от употребления некоторых продуктов после 50 лет полезно отказаться совсем

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