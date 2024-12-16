Как сделать оливье менее вредным: врач дала советы по его готовке и употреблению

«Например, картофель, богатый крахмалом, представляет проблему для людей с нарушением обмена веществ или склонностью к диабету. Майонез насыщен жирами, которые могут привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как панкреатит или гастрит», - сообщила медик в комментарии РИАМО.

Можно заменить картофель свежим авокадо;

Вместо колбасы использовать мясо куриной грудки или индейки;

Вместо соленых огурцов использовать свежие (либо добавить свежие к соленым);

Майонез можно заменить греческим йогуртом;

Не есть салат в большом количестве, достаточно порции в 150–200 граммов.

Заправлять оливье следует непосредственно перед подачей;

Остатки блюда должны храниться в холодильнике не дольше 12 часов.

Врач Сережина предупредила: в составе новогоднего оливье присутствуют ингредиенты, которые могут быть нежелательными и даже противопоказанными при имеющихся хронических нарушениях и проблемах со здоровьем.Врач подчеркнула: нужно с особой осторожностью есть такой «салат» людям с заболеваниями печени, почек и сердечно-сосудистой системы, а также людям с лишним весом, стремящимся к похудению. Оливье отличается высоким содержанием соли и жира, и в случае названных патологий может провоцировать их обострение.Сережина добавила, что даже здоровым людям оливье может ухудшить самочувствие из-за негативного влияния на пищеварение, так как в нем сочетаются разнообразные ингредиенты и крайне жирный соус. Его усвоение способно оказаться чрезмерной нагрузкой на ЖКТ (особенно когда оливье съедается в дополнение к другим блюдам или в позднее время).Медик дала следующие советы по его готовке и употреблению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому нужно с особой осторожностью есть селедку под шубой

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