Как сделать оливье менее вредным: врач дала советы по его готовке и употреблению
Украшение новогоднего стола – оливье – может оказаться слишком тяжелым и вредным блюдом для некоторых людей, предупредила врач Вера Сережина.
Врач Сережина предупредила: в составе новогоднего оливье присутствуют ингредиенты, которые могут быть нежелательными и даже противопоказанными при имеющихся хронических нарушениях и проблемах со здоровьем.
«Например, картофель, богатый крахмалом, представляет проблему для людей с нарушением обмена веществ или склонностью к диабету. Майонез насыщен жирами, которые могут привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как панкреатит или гастрит», - сообщила медик в комментарии РИАМО.
Врач подчеркнула: нужно с особой осторожностью есть такой «салат» людям с заболеваниями печени, почек и сердечно-сосудистой системы, а также людям с лишним весом, стремящимся к похудению. Оливье отличается высоким содержанием соли и жира, и в случае названных патологий может провоцировать их обострение.
Сережина добавила, что даже здоровым людям оливье может ухудшить самочувствие из-за негативного влияния на пищеварение, так как в нем сочетаются разнообразные ингредиенты и крайне жирный соус. Его усвоение способно оказаться чрезмерной нагрузкой на ЖКТ (особенно когда оливье съедается в дополнение к другим блюдам или в позднее время).
Как сделать оливье менее калорийным и вредным для здоровья. Медик дала следующие советы по его готовке и употреблению.
- Можно заменить картофель свежим авокадо;
- Вместо колбасы использовать мясо куриной грудки или индейки;
- Вместо соленых огурцов использовать свежие (либо добавить свежие к соленым);
- Майонез можно заменить греческим йогуртом;
- Не есть салат в большом количестве, достаточно порции в 150–200 граммов.
- Заправлять оливье следует непосредственно перед подачей;
- Остатки блюда должны храниться в холодильнике не дольше 12 часов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Вера Сережина
ЗОЖ
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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