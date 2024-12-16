Как сделать оливье менее вредным: врач дала советы по его готовке и употреблению

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оливье

Украшение новогоднего стола – оливье – может оказаться слишком тяжелым и вредным блюдом для некоторых людей, предупредила врач Вера Сережина.

Врач Сережина предупредила: в составе новогоднего оливье присутствуют ингредиенты, которые могут быть нежелательными и даже противопоказанными при имеющихся хронических нарушениях и проблемах со здоровьем.

«Например, картофель, богатый крахмалом, представляет проблему для людей с нарушением обмена веществ или склонностью к диабету. Майонез насыщен жирами, которые могут привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как панкреатит или гастрит», - сообщила медик в комментарии РИАМО.

Врач подчеркнула: нужно с особой осторожностью есть такой «салат» людям с заболеваниями печени, почек и сердечно-сосудистой системы, а также людям с лишним весом, стремящимся к похудению. Оливье отличается высоким содержанием соли и жира, и в случае названных патологий может провоцировать их обострение.

Сережина добавила, что даже здоровым людям оливье может ухудшить самочувствие из-за негативного влияния на пищеварение, так как в нем сочетаются разнообразные ингредиенты и крайне жирный соус. Его усвоение способно оказаться чрезмерной нагрузкой на ЖКТ (особенно когда оливье съедается в дополнение к другим блюдам или в позднее время).

Как сделать оливье менее калорийным и вредным для здоровья. Медик дала следующие советы по его готовке и употреблению.
  • Можно заменить картофель свежим авокадо;
  • Вместо колбасы использовать мясо куриной грудки или индейки;
  • Вместо соленых огурцов использовать свежие (либо добавить свежие к соленым);
  • Майонез можно заменить греческим йогуртом;
  • Не есть салат в большом количестве, достаточно порции в 150–200 граммов.
  • Заправлять оливье следует непосредственно перед подачей;
  • Остатки блюда должны храниться в холодильнике не дольше 12 часов.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Вера Сережина
Вера Сережина
ЗОЖ
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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Теги : вред оливье, Новый год, Вера Сережина