Врач Хаустова: употребление яиц зимой является доступным способом укрепить иммунитет

«Зимой следует увеличивать потребление продуктов, богатых витамином D, дефицит которого возникает из-за нехватки солнечного света. К ним относятся яйца, молочные изделия и жирные сорта рыбы», - рассказала Хаустова URA.RU

Врач Софья Хаустова посоветовала россиянам включить в свой зимний рацион при отсутствии противопоказаний ряд продуктов, чтобы помочь организму перенести трудный для здоровья сезон холодов и дефицита солнечного света. Медик отметили, что одним из простых способов укрепить иммунитет в это время года является употребление яиц. Этот продукт обеспечивает организм такими важными для хорошего здоровья веществами как белок, ценные жирные кислоты, антиоксиданты и витамины, включая витамин D.Кроме того, добавила медик, для поддержания иммунитета, следует употреблять продуктов, содержащие много витаминов и минералов. Хаустова порекомендовала есть больше цитрусовых, употреблять брокколи, брюссельскую капусту и сладкий перец.Также очень полезной является ферментированная пища – например, кисломолочные продукты. Их употребление улучшает баланс кишечной микробиоты, от состояния которой во многом зависит общее здоровье и самочувствие человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы доступные продукты, способствующие продлению жизни

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