Диетолог Разаренова: на ночь можно есть продукты с «хорошим» жиром и белком

«Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь», - рассказала Александра Разаренова о продуктах, которых лучше не есть на ночь.

Костный бульон.

Язык.

Орехи.

Тыквенные семечки.

Яйца.

«Эти продукты за счет белковых компонентов и правильных жиров дадут ощущение сытости и не приведут к скачку глюкозы», - уточнила Разаренова в беседе с радио Sputnik.

В интервью Разареновой были названы продукты, которые вредно или, наоборот, вполне допустимо употреблять на ночь. Специалист сообщила, что самыми вредными для употребления перед сном являются продукты, богатые углеводами.Эксперт объяснила, что высокая доза углеводов, поступающих в организм, провоцирует резкие колебания уровней сахара и инсулина в крови. С их скачками, в свою очередь, тесно связано развитие многих нарушений, включая несвоевременное пробуждение и бессонницу.Что касается продуктов, которые можно есть на ночь, медик проинформировала: к ним относятся источники «хорошего» жира и белка.В то же время диетолог добавила: полноценных приемов пищи на ночь нужно избегать. Когда речь заходит о безопасных в это время суток продуктах, подразумевается, что они будут использоваться только для перекуса, позволяющего не испытывать сильного голода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы продукты , полезные для употребления каждый день.

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