Гречка и хлеб: врач назвал простые продукты, помогающие предотвратить рак

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полезные продукты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что предотвратить рак помогают продукты, снимающие воспаление.

Врач Гинзбург констатировал:

«Самые простые продукты в рационе питания могут оказать положительное действие в борьбе с раком».

Говоря о продуктах, помогающих предотвратить рак, специалист уточнил: их отличительным свойством является способность снимать тканевое воспаление. В списке такой еды, представленной диетологом, оказались гречка и хлеб цельнозерновая овсянка.

Вот их полный перечень:
  • Морская рыба: лосось, скумбрия;
  • Гречка, овсянка:
  • Цельнозерновой «грубый» хлеб;
  • Ягоды;
  • Некрахмальные овощи;
  • Бобовые: фасоль, соя, зеленый горошек;
  • Кисломолочные продукты: творог, кефир.
«Такие продукты снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций», - заметил Гинзбург в комментарии «Вечерней Москве».

До этого врач Гинбург сообщил, что хорошую противораковую защиту организму обеспечивает привычка употреблять при каждом приеме пищи капусту, брокколи, петрушку, листовые салаты, руколу, а также любую другую зелень. Медик уточнил, что такой способ употреблять зелень снижает шансы заболеть колоректальным раком (рак толстой и прямой кишки) и рако предстательной железы у у мужчин.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : защита от рака, полезные продукты, Михаил Гинзбург
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