Гречка и хлеб: врач назвал простые продукты, помогающие предотвратить рак

«Самые простые продукты в рационе питания могут оказать положительное действие в борьбе с раком».

Морская рыба: лосось, скумбрия;

Гречка, овсянка:

Цельнозерновой «грубый» хлеб;

Ягоды;

Некрахмальные овощи;

Бобовые: фасоль, соя, зеленый горошек;

Кисломолочные продукты: творог, кефир.

«Такие продукты снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций», - заметил Гинзбург в комментарии «Вечерней Москве».

Врач Гинзбург констатировал:Говоря о продуктах, помогающих предотвратить рак, специалист уточнил: их отличительным свойством является способность снимать тканевое воспаление. В списке такой еды, представленной диетологом, оказались гречка и хлеб цельнозерновая овсянка.Вот их полный перечень:До этого врач Гинбург сообщил , что хорошую противораковую защиту организму обеспечивает привычка употреблять при каждом приеме пищи капусту, брокколи, петрушку, листовые салаты, руколу, а также любую другую зелень. Медик уточнил, что такой способ употреблять зелень снижает шансы заболеть колоректальным раком (рак толстой и прямой кишки) и рако предстательной железы у у мужчин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие блюда новогоднего стола считаются полезными для здоровья

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