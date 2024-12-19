Гречка и хлеб: врач назвал простые продукты, помогающие предотвратить рак
Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что предотвратить рак помогают продукты, снимающие воспаление.
Врач Гинзбург констатировал:
«Самые простые продукты в рационе питания могут оказать положительное действие в борьбе с раком».
Говоря о продуктах, помогающих предотвратить рак, специалист уточнил: их отличительным свойством является способность снимать тканевое воспаление. В списке такой еды, представленной диетологом, оказались гречка и хлеб цельнозерновая овсянка.
Вот их полный перечень:
- Морская рыба: лосось, скумбрия;
- Гречка, овсянка:
- Цельнозерновой «грубый» хлеб;
- Ягоды;
- Некрахмальные овощи;
- Бобовые: фасоль, соя, зеленый горошек;
- Кисломолочные продукты: творог, кефир.
«Такие продукты снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций», - заметил Гинзбург в комментарии «Вечерней Москве».
До этого врач Гинбург сообщил, что хорошую противораковую защиту организму обеспечивает привычка употреблять при каждом приеме пищи капусту, брокколи, петрушку, листовые салаты, руколу, а также любую другую зелень. Медик уточнил, что такой способ употреблять зелень снижает шансы заболеть колоректальным раком (рак толстой и прямой кишки) и рако предстательной железы у у мужчин.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие блюда новогоднего стола считаются полезными для здоровья.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
Оставить комментарий