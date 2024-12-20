«Зимой нормально пить меньше воды»: врач назвал точный способ определить баланс жидкости

«Пожилые люди иногда могут просто забывать пить, у них может быть притуплено чувство жажды. За пожилыми родственниками, конечно, лучше присматривать», - поделился эксперт.

Врач Алексей Водовозов рассказал в беседе с радио Sputnik, что зимой человек теряет значительно меньше жидкости, чем летом, и пить меньше воды в это время года вполне нормально. В то же время, подчеркнул он, пить воду все же нужно, поскольку водно-электролитный баланс – один из основных в человеческом организме, и вода нужна для полноценного осуществления многих функций.Обезвоживание негативно сказывается на работе сердца, мозга и на состоянии мышц, способствует перееданию и запору, провоцирует мышечные судороги, предупредил медик.Водовозов заметил, что пить мало воды склонны пожилые люди.Врач назвал точный способ определить баланс жидкости в организме. По словам Водовозова, его достоверным показателем является цвет мочи. Если она желто-соломенного оттенка, значит, водный баланс поддерживается нужным образом, то есть, человек пьет достаточно воды, нет ее дефицита или избытка. Темный цвет мочи – это знак того, что жидкости не хватает.Врач обратил внимание: прозрачная, напоминающая воду моча бывает, когда человек пьет слишком много. Такой избыток воды чреват появлением отеков и проблем с почками.До этого эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила , что поводу питья воды существует немало мифов. Одним из них врач назвала утверждение о необходимости ежедневно пить воду в большом количестве. Комиссарова заметила, что реальности не существует четкого регламента по потреблению воды – ее норма определяется индивидуальными особенностями организма, его потребностью и состоянием здоровья.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медики из Уфы рассказали о четырех признаках нехватки жидкости организму зимой

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