Эндокринолог Табеева: 3 группы продуктов на новогоднем столе могут оказаться самыми вредными

«Испортить праздник могут три группы продуктов».

Эндокринолог Табеева констатировала:По мнению медика одной из таких групп «новогодних» продуктов, которые могут оказаться самыми вредными для организма, являются те, что человек никогда не пробовал. В эту категорию входят экзотические фрукты, специи и соусы, морепродукты. В чем риск употребления такой еды – организм может отреагировать на нее самым непредсказуемым образом. В некоторых случаях аллергические реакции оказываются очень тяжелыми. Например, возможет отек Квинке, при котором слизистая ткань ротоглотки разбухает так сильно, что человек не может дышать.Другая группа продуктов на новогоднем столе, которые могут оказаться самыми вредными, – это необычные сочетания. Эндокринолог Табеева предупредила: все, что непривычно для организма, может провоцировать его нежелательные реакции, включая реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. Медик отметила, что блюда, в которых смешиваются многочисленные или непривычные ингредиенты, может быть сложным для переваривания у отдельно взятого человека: его пищеварительной систем может не хватить ферментов для расщепления такой пищи..Также Табеева назвала крайне вредными сладкие газированные напитки, которые употребляются на протяжении застолья вперемешку с разными блюдами ли в сочетании с алкоголем. Эксперт подчеркнула, что они содержат «огромное количество сахара», что становится гипернагрузкой на поджелудочную железу, повышает уровень глюкозы в крови до критических значений и провоцирует метаболические нарушения.Правильнее всего в течение новогоднего вечера пить больше чистой воды, приводит мнение специалиста « Чемпионат ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач- гастроэнтеролог Валерия Ломова предупредила россиянам о наиболее опасных сочетаниях алкоголя и разных закусок новогоднего стола

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.