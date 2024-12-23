Диетолог Мещерякова: фруктовые блюда на новогоднем столе могут быть вариантом десерта

«Больше всего всего подойдут рецепты блюд, которые готовятся из двух-четырех ингредиентов», - отметила Мещерякова в комментарии « Известиям ».

«Главными провокаторами переедания выступают продукты с усилителями вкуса, солью, сахаром и разными ароматизаторами. Это варено-копченые и сыроваренные колбасы, а также маринованные блюда. Входящий в их состав глутамат натрия усиливает чувствительность рецепторов, дает послевкусие и провоцирует на повторное употребление этого же блюда в больших количествах», - предупредила врач.

Татьяна Мещерякова рассказала, как «облегчить» праздничный стол в новогодний вечер, сделав его менее калорийным и жирным. Эксперт порекомендовала избегать сложных гастрономических сочетаний с большим количеством ингредиентов, так как это может оказаться слишком тяжелой нагрузкой для пищеварительной системы, особенно ночью.Диетолог добавила, что на новогоднем столе также не должно быть экзотических блюд и продуктов, способных вызывать аллергические реакции.Говоря о приемлемых в праздник легких блюдах, эксперт обратила внимание, что таковыми могут быть овощные салаты как из сырых или термически обработанных продуктов с акцентом на овощи. Например, можно приготовить теплый салат из баклажанов и перца, салат с помидорами черри и авокадо, салат из тыквы. Привычный салат из огурцов и помидоров в новогодней версии можно обогатить листьями салата и оливковым маслом, бальзамическим соусом или лимонным соком.Мещерякова сообщила, что лучшими в новогодний вечер будут блюда из натуральных ингредиентов. Варено-копченых и сыроваренных колбас, маринованных закусок следует избегать.Также диетолог считает полезным отказаться. в новогоднюю ночь от газированных напитков, готовых сластей и десертов. Медик заявила, что фруктовые блюда не только «облегчают» новогоднее застолье, но и могут быть «легким и вкусным вариантом десерта».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими напитками нельзя запивать оливье

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