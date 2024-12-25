«РГ»: чернослив относится к продуктам, которые «чистят» кишечник от вызывающих рак токсинов

Медицинские специалисты напоминают, то повседневный рацион оказывает огромное влияние на состояние кишечника – в нем должно быть больше фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов с высоким содержанием клетчатки, а также достаточно чистой воды.Не нужно использовать слабительные средства без назначения специалиста. Существуют простые продукты, которые помогают мягко очищать кишечник от потенциальных токсинов, об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на греческий портал Pronews.gr. Если из-за недостаточно активной работы кишечника такие вещества задерживаются в нем, это повышает риск проникновения в кровь веществ, провоцирующих воспаление и ассоциированные заболевания, включая рак.К продуктам, которые «чистят» кишечник от вызывающих рак токсинов, относится, констатировали эксперты. По словам медиков, употребление чернослива улучшает транзит пищевых масс по кишечному тракту за счет действия клетчатки и содержащегося в нем сорбита. о, Фенольные соединения, которые содержатся в черносливе, являются антиоксидантами, защищающими клетки от разрушительного действия свободных радикалов, которые воздействуют на ДНК и тем самым увеличивают риск развития раковых клеток. Употребление чернослива стимулирует здоровые процессы в кишечной микрофлоре и тем самым уменьшает риск возникновения рака толстой кишки, отмечают врачи.Другим продуктом, который полезно есть ежедневно для профилактики проблем с кишечником (при отсутствии противопоказаний) они считают, свежие или запеченные. Эти фрукты богаты пектином, который активизирует перистальтику кишечника и предотвращает в ем застойные процессы.Кроме того, продуктом, который, по мнению экспертов, можно есть ежедневно, заменяя им готовые покупные десерты, – является. Обладая сладким вкусом, груши в то же время очень богаты клетчаткой, важной для правильного функционирования кишечника и сбалансированности его микрофлоры. Достаточное употребление клетчатки снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и колоректального рака, советуют помнить врачиРанее портал MedikForum.ru писал о том, что российскими медиками был составлен ТОП-6 продуктов для хорошей работы кишечника.

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