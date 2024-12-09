Улучшают моторику и препятствуют запору: врачи в Уфе составили ТОП-6 продуктов для кишечника
Включение некоторых продуктов в повседневный рацион помогает наладить бесперебойную работу кишечного тракта, сообщили уфимские врачи.
Здоровье кишечника – один из важнейших факторов, определяющих общее самочувствие и здоровье организма. До 80% компонентов, составляющих иммунную систему, сосредоточены именно в нем. От того, насколько здоровым является кишечный тракт, от состояния его микрофлоры и способности своевременно опорожняться зависит состояние кожи, масса тела, подверженность человека инфекциям, его настроение и состояние психики.
В Уфе врачи, работающие в Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, и ТОП-6 продуктов для кишечника – их потребление оказывает выраженное положительное влияние на его функционирование.
В частности, одними из лучших медики считают молочные (точнее, кисломолочные) продукты. По их словам, регулярный прием умеренных порций натурального йогурта, кефира, бифидока или ряженки эффективно нормализует баланс микрофлоры желудочно-кишечного тракта, не позволяя размножаться в нем вредным бактериям.
Еще один продукт – свекла. Благодаря своему уникальному составу она стимулирует активность пищеварительного процесса, выделение соков для расщепления пищи. Употребление свеклы препятствует запорам, подчеркнули эксперты.
Также врачи рекомендуют включать в рацион чернослив – он обладает слабительным действием и улучшает моторику кишечника.
К числу особо полезных для кишечника относится и овсянка, приготовленная из цельных зерен. Овсяная каша обладает вязкой «клейстерной» структурой, что позволяет защищать слизистую ЖКТ от повреждений и ожогов. Вдобавок овсянка богата нерастворимой клетчаткой, которая улучшает моторику кишечника и его способность своевременно выводить токсины.
Кроме того, активизировать процессы пищеварения и проходимость пищи по кишечному тракту помогает цветная капуста – ее прием препятствует застойным явлениям
Эксперты обратили внимание, что для здоровья кишечника важно не только есть «правильные» продукты, но и пить достаточно воды – достаточное поступление чистой влаги в организм лучше всего снижает риск возникновения запоров.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление продуктов с «мясным клеем» может довести до появления рака.
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