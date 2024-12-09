Улучшают моторику и препятствуют запору: врачи в Уфе составили ТОП-6 продуктов для кишечника

Здоровье кишечника – один из важнейших факторов, определяющих общее самочувствие и здоровье организма. До 80% компонентов, составляющих иммунную систему, сосредоточены именно в нем. От того, насколько здоровым является кишечный тракт, от состояния его микрофлоры и способности своевременно опорожняться зависит состояние кожи, масса тела, подверженность человека инфекциям, его настроение и состояние психики.В Уфе врачи, работающие в Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, и ТОП-6 продуктов для кишечника – их потребление оказывает выраженное положительное влияние на его функционирование.В частности, одними из лучших медики считают. По их словам, регулярный прием умеренных порций натурального йогурта, кефира, бифидока или ряженки эффективно нормализует баланс микрофлоры желудочно-кишечного тракта, не позволяя размножаться в нем вредным бактериям.Еще один продукт –. Благодаря своему уникальному составу она стимулирует активность пищеварительного процесса, выделение соков для расщепления пищи. Употребление свеклы препятствует запорам, подчеркнули эксперты.Также врачи рекомендуют включать в рацион– он обладает слабительным действием и улучшает моторику кишечника.К числу особо полезных для кишечника относится и, приготовленная из цельных зерен. Овсяная каша обладает вязкой «клейстерной» структурой, что позволяет защищать слизистую ЖКТ от повреждений и ожогов. Вдобавок овсянка богата нерастворимой клетчаткой, которая улучшает моторику кишечника и его способность своевременно выводить токсины.Кроме того, активизировать процессы пищеварения и проходимость пищи по кишечному тракту помогает– ее прием препятствует застойным явлениямЭксперты обратили внимание, что для здоровья кишечника важно не только есть «правильные» продукты, но и пить достаточно– достаточное поступление чистой влаги в организм лучше всего снижает риск возникновения запоров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление продуктов с «мясным клеем» может довести до появления рака.

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