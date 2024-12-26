Нарколог Сазонова объяснила, почему белое сухое вино предпочтительнее другого алкоголя
Нарколог Алина Сазонова констатировала, что белое сухое вино является наименее опасным видом алкоголя.
Белое сухое вино предпочтительнее любого другого алкоголя – об этом следует помнить при выборе напитков в Новый год, сообщила нарколог Сазонова.
«Белое сухое вино является наименее опасным алкогольным напитком», - заявила медик на пресс-конференции «Новогодний календарь «нерабочих» дней: советы ведущих врачей Москвы».
Плюсы употребления белого сухого вина. Его умеренный прием не вызывает похмелья, а если дискомфорт все же возникает, он бывает наименее тяжелым (по сравнению с другими алкогольными напитками).
В белом вине содержится меньше примесей. Кроме того, сухое белое вино является наименее калорийным из всех вин – оно содержит наименьшее количество сахара, чье присутствие в алкогольных напитках увеличивает степень их вреда и усугубляет тяжесть похмельного синдрома.
Белое сухое вино, как и красное, является источником антиоксидантов; также в нем содержатся макро- и микроэлементы: кальций, калий, железо, марганец, медь, селен, цинк, фтор.
Что следует помнить: белое сухое вино обладает высокой кислотностью, и его потребление может вызывать проблемы с пищеварением, раздражение слизистой желудка, вплоть до обострений гастрита и язвенной болезни.
Советы нарколога. Алина Сазонова призвала россиян не совмещать алкоголь со сладкими напитками продуктами, та как это замедляет его переработку организмом и повышает риск сильной интоксикации.
Также не нужно запивать спиртное газированными напитками – пузырьки газа делают всасывание алкоголя более интенсивным.
Не следует употреблять алкоголь на голодный желудок – организм в этом случае подвергается более значительному токсическому действию спиртного.
До этого зарубежный диетолог Дебби Петитпейн рассказала, что для снижения потенциального вреда спиртного она рекомендует выбирать белые вина,
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить здоровью шампанское, употребляемое в новогодний вечер.
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Алина Сазонова
ЗОЖ
заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы
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