Нарколог назвал приемлемый в жаркую погоду алкогольный напиток
Жаркая погода обычно является противопоказанием к употреблению алкогольных напитков, однако один из них все же может остаться в летнем рационе – речь идет о белом вине.
Приемлемый в жаркую погоду алкогольный напиток был назван в интервью наркологом Евгением Брюном.
«Наиболее безопасным является сухое белое вино с добавлением воды и лимона», - высказался главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы.
Брюн посоветовал разбавлять белое вино водой в пропорции «один к одному» (то есть, вино должно быть разбавлено наполовину). Добавив к такому напитку лимон, можно получить отличное «средство для утоления жажды». Брюн уточнил, что его прием восполняет балансы соли и жидкости в организме – это облегчает изнурительное действие жары.
Эксперт напомнил, что любой алкогольный напиток увеличивает нагрузку на органы сердечно-сосудистой системы, а также на печень. Белое сухое вино не является исключением, но все же его вред меньше, если сравнивать с другими видами спиртного.
«Чем интенсивнее цвет алкогольного напитка, тем губительнее его влияние на организм, если только он не употребляется как лекарство – по чайной ложке один–два раза в сутки», - резюмировал Брюн.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой напиток может вызывать быстрый прирост жира на животе.
Евгений Брюн
ЗОЖ
главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
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