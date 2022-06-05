Нарколог назвал приемлемый в жаркую погоду алкогольный напиток

«Наиболее безопасным является сухое белое вино с добавлением воды и лимона», - высказался главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы.

«Чем интенсивнее цвет алкогольного напитка, тем губительнее его влияние на организм, если только он не употребляется как лекарство – по чайной ложке один–два раза в сутки», - резюмировал Брюн.