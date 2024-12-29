Врач Парамонов: некоторые блюда и напитки лучше не сочетать во время встречи Нового года

236 Фото: https://unsplash.com/photos/champagne-bottle-and-glass-in-bucket-TWRCH-GaKr4
шампанское

Врач Алексей Парамонов предупредил о вредных гастрономических сочетаниях на новогоднем столе.

Врач Парамонов напомнил в интервью, что, следуя традиции, во время встречи Нового года россияне часто стараются как можно «богаче» накрыть свой стол. Но чем обильнее оказывается застолье, тем выше становится риск пострадать от употребления блюд и продуктов, которые лучше не сочетать, предостерег специалист.

Медик обратила внимание, что прежде всего организму в новогодний вечер может навредить сочетание разных блюд с шампанским, которое считается главным напитком праздника. Парамонов подчеркнул: если и пить в Новый год шампанское, то делать это нужно сугубо символически, отмечая его наступление. Пить шампанское после съеденного оливье или бутерброда с икрой, любой другой закуски не следует. Как и не нужно употреблять его натощак.

«Даже до первого бокала шампанского лучше поесть, пусть и не плотно», - заявил Парамонов.

Что касается сочетания газированного напитка с жирной пищей, оно, по словам эксперта, практически неизбежно вызовет рефлюкс.
Также, добавил он, лучше не сочетать жирные блюда с холодными напитками и продуктами. Некоторые виды тугоплавких жиров ( к ним относятся говяжий и бараний) при таком сочетании затвердевают, что вредит работе желчного пузыря и поджелудочной железы.

Медик посоветовал во время застолья чаще вставать и двигаться, чтобы помочь своему пищеварению.

«Хорошо пройтись в перерывах между переменой блюд, выйти на улицу, посмотреть на праздничный двор и походить ногами. Ноги ходят – пища опускается, нагрузка на органы становится меньше», - поделился он с порталом ВЗГЛЯД.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том после новогоднего шампанского может воспалиться поджелудочная железа, поэтому напиток следует употреблять крайне осторожно, таким предостережением поделилась врач Вера Сережина.

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Алексей Парамонов
Алексей Парамонов
ЗОЖ
врач-терапевт, гастроэнтеролог
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Теги : Новый год, сочетание продуктов, Алексей Парамонов