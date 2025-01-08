Диетолог Чехонина рассказала о пяти правилах завтрака, которые помогают похудеть

Диетолог Чехонина рассказала в беседе с « КП » о пяти правилах завтрака, которые помогают похудеть.По словам медика, первый прием пищи должен начаться уже через 30 минут после пробуждения.После ночного сна организм нуждается в восполнении потерянной влаги, поэтому, проснувшись, следует выпить натощак стакан воды комнатной температуры или подогретой – такая привычка стимулирует моторику желудка и кишечника, улучшает пищеварение и обменные процессы.По словам Чехониной, взрослые люди должны употреблять порядка 25 граммов белка во время завтрака. Организм может получить достаточно много белка из нежирного мяса, рыбы или птицы, яиц, греческого йогурта, творога.Для этого в завтрак следует включать натуральные злаки в виде цельных круп, а также отруби, курагу, сушеные яблоки. Диетолог объяснила, что клетчатка впитывает воду, увеличивается в объеме и заполняет желудок, способствуя длительному ощущению сытости.Чехонина предупредила, что употребление продуктов с сахаром натощак повышает содержание глюкозы в крови и стимулирует выработку инсулина. После сладкого завтрака, несмотря на большое количество полученных калорий, человек вскоре вновь захочет есть и будет искать себе пищу. Таким образом он становится склонен к перееданию и избыточному поглощению калорий.Также по мнению диетолога сохранению стройности помогает употребление на завтрак кофе, строго без сахара, посластителей и сливок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно распределять продукты на полках холодильника

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