Диетолог Чехонина: манная каша полезна для завтрака наряду с овсянкой

58 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/top-view-bowl-clay-with-flowers_7797082.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=304e3371-9207-40ac-b95e-165f4d7158e6
каша на завтрак

Врач-диетолог Юлия Чехонина назвала самые полезные для завтрака каши.

Диетолог Чехонина сообщила, что манная каша полезна для завтрака наряду с овсянкой. Манку нередко критикуют как продукт, насыщенный углеводами. Но специалист констатировала, что эта крупа богата витамином Е, благоприятно влияющим на состояние кожи, волос и обладающим репутацией вещества, продлевающего молодость организма.

«По содержанию витамина E манка считается одним из рекордсменов. Кроме того, она богата сложными углеводами, поэтому ее важно есть тем, кто страдает из-за дефицита массы тела, и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», - поделилась Чехонина в комментарии «Доктору 24».

Что касается овсянки (из цельного овса), такая каша содержит пищевые волокна, улучшающие состояние кишечной микрофлоры и помогающие нормализовать уровень холестерина, оздоровить сосуды.

Также, по словам врача-диетолога, для завтрака полезна гречневая каша. Она тоже содержит много пищевых волокон, вдобавок дает организму витамины группы B, важные для здоровья мозга и омега-3 жирные кислоты, борющиеся с воспалением.

Еще одно полезное на завтрак блюдо – льняная каша. Эксперт обратила внимание на то, что эта каша является «чемпионом» по содержанию пищевых волокон и белка, а кроме того, содержит вещества, способствующие профилактике ожирения печени.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно сделать манную кашу более полезной, добавив клетчатки, – советами поделилась врач-гастроэнтеролог Екатерина Пырьева.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Юлия Чехонина
Юлия Чехонина
ЗОЖ
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
Топ-3 каши для завтрака
Врач Сычева: манка наименее полезна из каш из-за отсутствия клетчатки
Диетолог Чехонина: одним из лучших источников кальция для организма являются сардины
Теги : завтрак, польза каш, Юлия Чехонина
Диетолог Чехонина: манная каша полезна для завтрака наряду с овсянкой
Врач Соломатина: дефицит витамина D может стать причиной депрессии
Нарколог Сахаров: шампанское не является менее опасным напитком по сравнению с водкой