Диетолог Жарикова: время приема пищи не имеет большого значения для похудения

«Польза воды с лимоном для похудения – это миф: она не является магическим средством. Однако ее употребление может улучшить усвоение пищи и помочь при проблемах связанных с пониженной кислотностью желудка», - заявила специалист в комментарии изданию 76.ру.

«Время употребления пищи не имеет большого значения для похудения – важнее общее количество потребляемых калорий за день, и то, что вы едите вечером. Не стоит ложиться спать голодным, так как голод может спровоцировать бессонницу. Из-за нарушения сна организм не получит необходимое количество энергии, тем самым человек будет восполнять ее с помощью еды — это может привести к перееданию. Рекомендуемый последний прием пищи должен осуществляться за 2,5−3 часа до сна», - поделилась диетолог.

Ярославский диетолог Жарикова напомнила: волнующая россиян тема похудения окружена большим количеством мифов. Одним из них специалист назвала утверждение о том, что сбросить лишний вес особенно эффективно помогает вода с лимоном.В свою очередь, диетолог позитивно оценила включение в рацион худеющих людей гречки. По словам Жариковой, гречка является нежирным продуктом, при этом благодаря своей насыщенности полезными веществами она хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит. Одновременно с этим для избавления от лишнего веса специалистка посоветовала исключить из меню манную и кукурузную крупы, каши быстрого приготовления. Эти продукты содержат очень большое количество быстрых углеводов, которые при попадании в организм стимулируют активные процессы жироотложения.Также диетолог Жарикова прокомментировала известную теорию о том, что похудеть помогает отказ от еды после 18:00. Эксперт подчеркнула, что польза такого метода – это тоже миф. Голодание, которое побуждает организм испытывать дискомфорт и сильное напряжение, с большой вероятностью приведет к перееданию и активизирует механизмы, заставляющие его усиленно накапливать жир.Евгения Жарикова добавила, что худеющим людям важно помнить о высокой калорийности алкоголя. Его частое употребление может препятствовать процессу похудения, подчеркнула она. Особенно опасными в этом плане напитками являются содержащие сахар ликеры, мартини или разнообразные коктейли. Кроме того, накоплению жира способствует пиво – богатый источник простых углеводов. Вдобавок оно содержит фитоэстрогены и ведет к снижению уровня тестостерона, что вызывает замедление обмена веществ и позволяет быстро накапливаться жиру.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных факторах, которые мешают избавляться от лишнего веса , – их перечислила диетолог Виктория Гончар.

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