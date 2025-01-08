Диетолог Гончар назвала неочевидные факторы, которые мешают похудеть

«Сон имеет критическое значение для гормонального баланса и нормального обмена веществ», - подчеркнула диетолог.

Диетолог Виктория Гончар рассказала, что существуют неочевидные факторы, мешающие похудеть. В частности, отметила эксперт, люди часто недооценивают важность сна. Люди, которые не высыпаются, быстрее набирают вес и не могут добиться его снижения.Гончар добавила, что в организме спящего человека синтезируются гормоны, ответственные за голод и насыщение, а также гормон мелатонин, от которого зависит. качество ночного отдыха и психоэмоциональное состояние человека. Если он постоянно недосыпает, возникает гормональный дисбаланс который становятся для организма стрессом, толкающим к перееданию.Другой неочевидный фактор, мешающий похудеть, – «скрытые» калории. Многие люди перекусывают между основными приемами пищи конфетами, печеньем, батончиками, фруктами, орехами, но не учитывают их калорий. Кроме того, многие не осознают, что весьма калорийными могут быть напитки, употребляемые в течение дня. К неочевидным источникам калорий относятся и многочисленные салатные соусы и заправки, разнообразный алкоголь.Еще одна вредная привычка — смотреть сериал или сидеть в телефоне, заниматься посторонними делами во время еды, добавила Гончар. В комментарии порталу «Доктор Питер» диетолог предупредила , что переключение внимания, происходящее в такой момент, мешает людям контролировать объемы съеденной пищи, и они переедают.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зеленый чай может давать эффект «оземпикового» похудения , на такую особенность напитка обратил внимание врач Александр Мясников.

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