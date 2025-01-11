После стакана воды и завтрака: врач Павлова посоветовала правильно пить кофе

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-ai-image/view-coffee-cup-with-copy-space_59583863.htm#query=coffee&position=1&from_view=search&track=sph&uuid=9d9d667c-904a-46c7-a63d-df5436b3baff
чашка кофе

Врач Павлова сообщила, как правильно пить кофе.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала выводы ученых из Европейского общества кардиологов, которые заявили, что употребление кофе по утрам является наиболее полезным для здоровья. Согласно их исследованию, у людей, начинающих свой день с чашки кофе, на 16% скоращается риск смерти от всех причин и на 31% — риск смерти от последствий сердечно-сосудистых патологий.

Помимо этого, исследователи констатировали, что максимальную пользу организму приносят две чашки кофе, которые употребляются в первой половине дня.

Комментируя заключение ученых, эндокринолог Павлова подчеркнула, что кофе действительно лучше не пить днем или вечером из-за его влияния на циркадные ритмы. Их формирование тесно связано с активностью симпатической нервной системы, которая находится на пике утром и снижается с наступлением ночи. Устойчивые циркадные ритмы «дирижируют» работой организма, его производством энергии, механизмами засыпания и сна.

«У людей, пьющих много кофе во второй половине дня, часто бывают проблемы со сном», - подчеркнула Павлова.

В то же время, отметила медик, кофе не следует употреблять сразу после пробуждения, на пустой желудок. Павлова посоветовала россиянам правильно пить кофе – делать это утром нужно исключительно после стакана теплой воды и завтрака.

Эксперт посоветовала помнить, что полезные свойства кофе как богатого источника антиоксидантов проявляются при условии, что в него не добавляется сахар, сиропы и другие подслащивающие его компоненты. Что касается молока, Павлова рекомендует пить кофе с его безлактозными вариантами.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что физиолог Ирина Лялина рассказала о пользе употребления кофе с различными добавками – например, в виде лимонного сока, кардамона или корицы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Целительные свойства кофе: напиток для сохранения молодости
Эндокринолог Павлова: кофе следует пить только в ограниченном количестве
«Может вести к избыточной тонизации сосудов»: врач оценила влияние кофе с молоком и без
Теги : употребление кофе, советы врачей, Зухра Павлова
Врач Корнеева: работать за компьютером и смотреть телевизор лучше стоя
Юрист Раева: в частной клинике можно бесплатно сделать МРТ
Гастроэнтеролог Халиль: для поддержания функции печени полезно есть нежирные молочные продукты