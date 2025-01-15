Врач Соломатина оценила данные о том, что кофе с сахаром может продлевать жизнь

«Кофе очень индивидуально воздействует на людей. Кофеин влияет на каждого человека по-разному — в зависимости от его метаболизма. К тому же это зависит от того, как у человека вырабатывается аденозин, который успокаивает организм. Если будет много кофеина и мало аденозина, то кофе вызовет чрезмерное возбуждение», - предупредила Елена Соломатина.

Ученые проанализировали данные о 171 тыс. человек из Великобритании и пришли к выводу, что ежедневное употребление кофе с чайной ложкой сахара может снизить риск преждевременной смерти на 29–31 процент. Как средство продления жизни такой кофе действует даже эффективнее напитка без сахара, немного уступающего ему в процентных показателях, добавили исследователи.Врач-диетолог Елена Соломатина оценила данные о том, что кофе с сахаром может продлевать жизнь, в беседе с « ВМ ». Медик заметила, что некоторое время назад считалось правильным ограничивать употребление кофе – его называли опасным из-за возбуждающего действия на нервную систему и нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Но сегодня точно известно, что кофейные зерна содержат множество антиоксидантов, полифенолов, которые укрепляют организм и здоровье, предотвращают окисление и препятствуют преждевременному старению.В то же время врач подчеркнула, что люди по-разному реагируют на кофеин в зависимости от индивидуальных особенностей.Диетолог посоветовала не употреблять слишком много кофе. Если для кого-то абсолютно нормально выпивать в день четыре чашки напитка, то лучше ограничиться этим объемом, не пить больше. Употреблять кофе нельзя детям, а людям с хроническими болезнями нервной и сердечно-сосудистой систем его лучше не пить без консультации с врачом.Врач обратила внимание, что человеческий организм может получать антиоксиданты не только из кофе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в молоке содержатся компоненты с противоопухолевой активностью. Почему его полезно пить, рассказал онколог Евгений Черемушкин.

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