Онколог Черемушкин: молоко содержит компоненты с противоопухолевой активностью

«Конечно, в молоке содержатся компоненты, которые обладают противоопухолевой активностью. Особенно в молоке, подготовленное специально для людей пожилого или детского возраста. Нормальное питание в целом уменьшает риски развития рака. «Пейте, дети, молоко — будете здоровы», это всегда актуально», - рассказал врач NEWS.ru.

Онколог Евгений Черемушкин затронул тему профилактики рака, заметив, что особенно эффективными для защиты от опухолей являются меры, позволяющие уменьшать уровень воспаления. Медик уточнил, что хронические воспалительные реакции могут оказаться предраковыми. По словам онколога, правильным является все, что укрепляет иммунитет и улучшает состояние кишечной микробиоты. Именно поэтому нужно придерживаться здорового и сбалансированного питания.Черемушкин обратил внимание, что противоопухолевой активностью обладают компоненты молока.Онколог добавил, что состояние кишечного тракта, от которого во многом зависит вероятность развития рака, серьезно ухудшает курение. До 40% злокачественных патологий обусловлены именно этой вредной привычкой, предупредил эксперт.До этого иммунолог Евгения Паршина заявила , что для здоровья кишечника полезнее употреблять жирное молоко. Она подчеркнула, что молоко является источником жирорастворимых витаминов, витаминов комплекса В, омега-3 жирных кислот, кальция, цинка и фосфора.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Гаглошвили предупредил россиян: возникший в последнее время тренд на отказ от молочных продуктов является опасной для сердца ошибкой

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