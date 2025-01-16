Диетолог Писарева ответила, какие продукты подходят для перекуса перед сном

«Например, можно приготовить омлет или перекусить небольшим количеством белкового продукта – йогуртом без сахара или творогом», - поделилась медик.

Если ужин был достаточно ранним, то перед сном можно вновь почувствовать голод. Диетолог Писарева рассказала, что стойко терпеть и бороться с таким чувством не нужно, так как голод может негативно повлиять на качество сна, вызвать трудности с засыпанием. Специалист добавила, что в этом случае правильнее будет перекусить и не испытывать голодного беспокойства.Для позднего перекуса, по словам Писаревой, следует выбирать легкие продукты, не нагружающие систему пищеварения. Диетолог ответила порталу Pravda.Ru, какие продукты подходят для употребления перед сном.Ирина Писарева подчеркнула, что порции столь поздних угощений должны быть строго небольшими. Важно избегать любых сладких добавок – даже в виде ягод или хорошего натурального варенья.Диетолог обратила внимание, что иногда за ощущение голода люди принимают потребность своего организма в воде. Поэтому прежде чем что-то съесть, имеет смысл выпить воды и понаблюдать, не исчезло ли желание перекусить. Очень хорошо усмиряет аппетит теплая вода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как врачи советуют есть консервированную кукурузу с пользой для здоровья.

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