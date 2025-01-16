Врач Сюракшина: перекусывать консервированной кукурузой нужно правильно

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кукуруза

Врач Сюракшина рассказала, как правильно употреблять консервированную кукурузу в виде перекуса.

Врач Елена Сюракшина сообщила, что консервированная кукуруза при умеренном употреблении вполне может быть вариантом перекуса. К ее полезным свойствам относится высокое содержание клетчатки, способствующей нормализации работы ЖКТ, улучшающей его перистальтику и помогающей предотвращать запор. Пищевые волокна, которые содержит такая кукуруза, являются пребиотиками – веществами, которые питают полезные бактерии в кишечнике и поддерживают здоровой его микробиом.

Углеводы, которым насыщена консервированная кукуруза, обеспечивают организм энергией и продлевают чувство сытости, добавила Сюракшина.

«Если вы не хотите перегружать организм жирными и калорийными продуктами, кукуруза – хороший выбор. Она содержит минимум жиров, что может быть полезно для тех, кто следит за своим рационом и весом», - приводится мнение врача на портале «Роскачество».

Однако Елена Сюракшина обратила внимание, что этот продукт содержит мало белков и ценных жиров. Поэтому чтобы сделать перекус из консервированной кукурузы более сбалансированным, медик посоветовала комбинировать ее с сыром или орехами.

Также эксперт порекомендовала есть продукт в первой половине дня – в этом случае углеводы из кукурузы будут использованы организмом для работы и обеспечат его энергией до самого вечера.

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Елена Сюракшина
Елена Сюракшина
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук
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Врач Сюракшина: перекусывать консервированной кукурузой нужно правильно