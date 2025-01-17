Гериатр Ткачева: позитивный настрой и ограничение калорий помогают дожить до 100 лет

«Исследования показали, что люди с позитивным настроем живут на 11-15% дольше, чем пессимисты. Благодаря оптимизму снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний» - уточнила Ольга Ткачева.

Ежедневное движение, отсутствие малоподвижности;

Наличие целей, осознание смысла жизни;

Хорошая стрессоустойчивость;

Ограничение калорий, умеренность в еде и в употреблеиии алкоголя;

Вера в Бога;

Поддержание семейных и дружеских связей;

Трудолюбие;

Любознательность, готовность учиться, открытость ко всему новому.

Главный гериатр Минздрава России професор Ольга Ткачева рассказала, что существует ряд правил, следование которым позволяет достичь долголетия – в частности, дожить до 100 лет. К мнению о том, что такие правила помогают людям стать долгожителями, ученые пришли, изучая образ жизни населения так называемых «голубых зон» – регионов, в которых фиксируется высокая средняя продолжительность жизни и наблюдается самое большое количество жителей возрастом около 100 лет. Например, к этим зонам относятся некоторые территории в Греции, Италии, Японии, Коста-Рике.В России, по словам Ткачевой, «голубой зоной» можно считать Ингушетию – в этом регионе отмечается наибольшее число долгожителей в сопоставлении с плотностью населения.Что же помогает людям долго жить?Отвечая на вопрос, специалист заметила: долгожительство – это не только генетическая удача, но и результат определенного образа жизни. В частности, уточнила Ткачева, дожить до 100 лет помогает позитивный настрой. Люди с такой особенностью мировосприятия значительно лучше защищены от разрушительного воздействия стресса – ключевого фактора многих опасных заболеваний, сокращающих жизнь.В целом, добавила гериатр, достичь долголетия помогает совокупность психоэмоциональной устойчивости, физической активности и здоровых привычек. Особенно значимыми являются следующие факторы:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-онколог Александр Дзидзария рассказал, какие факторы обеспечивают человеку долгую молодость

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