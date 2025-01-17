Диетолог Соломатина: попытки похудеть на гречке могут довести до гормональных нарушений

«При однообразном питании недостаток других продуктов нарушает биохимические процессы в организме и может стать причиной проблем с почками и зубами, головокружения, нарушений сна, высыпаний на коже, нарушения пищеварения, головной боли и сбоев в работе нервной системы», - предостерегла эксперт.

Диетолог Елена Соломатина напомнила россиянам, что монодиеты как способ похудения могут нанести здоровью очень большой вред. Особой популярностью у женщин пользуется «диета на гречке», в соответствии с которой употреблять в пищу можно исключительно гречневую крупу.Ежедневное употребление гречки без добавления в рацион других продуктов может довести до гормональных нарушений, – об этом Соломатина рассказала изданию «Вечерняя Москва».Медик пояснила, что опасное последствие такого питания объясняется отнюдь не вредом гречневой крупы (она не является вредной). Главная причина – в том, что подобная монодиета не обеспечивает организм необходимым количеством важнейших для его работы веществ: например, белком и ценными жирными кислотами.Соломатина добавила, что перечисленные отклонения могут возникать и в тех случаях, когда похудения пытаются добиться, употребляя в пищу не гречку, а брокколи, овсянку или рис – и ничего другого.Для поддержания здоровья важно, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным, постулировала диетолог. Одним из базовых принципов такого питания является соблюдение «правила тарелки»: ее половину должны занимать овощи и зелень, четверть – белковые и жиросодержащие продукты, оставшуюся часть – сложные углеводы (в их число, к примеру, входит все та же гречка, бурый рис, перловка, цельнозерновой хлеб).Если человек любит гречку, то есть ее каждый день можно, но только как один из продуктов, присутствующих в рационе, пояснила Соломатина. Порция при этом не должна превышать 200 граммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно употреблять консервированную кукурузу , советами поделилась врач Елена Сюракшина.

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