Диетолог Соломатина: попытки похудеть на гречке могут довести до гормональных нарушений
Диетолог Соломатина предупредила об опасности гречневой монодиеты.
Диетолог Елена Соломатина напомнила россиянам, что монодиеты как способ похудения могут нанести здоровью очень большой вред. Особой популярностью у женщин пользуется «диета на гречке», в соответствии с которой употреблять в пищу можно исключительно гречневую крупу.
Ежедневное употребление гречки без добавления в рацион других продуктов может довести до гормональных нарушений, – об этом Соломатина рассказала изданию «Вечерняя Москва».
Медик пояснила, что опасное последствие такого питания объясняется отнюдь не вредом гречневой крупы (она не является вредной). Главная причина – в том, что подобная монодиета не обеспечивает организм необходимым количеством важнейших для его работы веществ: например, белком и ценными жирными кислотами.
«При однообразном питании недостаток других продуктов нарушает биохимические процессы в организме и может стать причиной проблем с почками и зубами, головокружения, нарушений сна, высыпаний на коже, нарушения пищеварения, головной боли и сбоев в работе нервной системы», - предостерегла эксперт.
Соломатина добавила, что перечисленные отклонения могут возникать и в тех случаях, когда похудения пытаются добиться, употребляя в пищу не гречку, а брокколи, овсянку или рис – и ничего другого.
Для поддержания здоровья важно, чтобы питание было разнообразным и сбалансированным, постулировала диетолог. Одним из базовых принципов такого питания является соблюдение «правила тарелки»: ее половину должны занимать овощи и зелень, четверть – белковые и жиросодержащие продукты, оставшуюся часть – сложные углеводы (в их число, к примеру, входит все та же гречка, бурый рис, перловка, цельнозерновой хлеб).
Если человек любит гречку, то есть ее каждый день можно, но только как один из продуктов, присутствующих в рационе, пояснила Соломатина. Порция при этом не должна превышать 200 граммов.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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