Отказ от завтрака связан с риском инфаркта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы – об этом сообщила кардиолог Ксения Ерусланова. По ее словам, люди часто отказываются от утреннего приема пищи из-за нехватки времени. Но если отсутствие времени или стрес побуждают человека регулярно пропускать завтрак, это может привести к увеличенной концентрации гормона из-за его интенсивной выработки. Медик заметила, что избыток кортизола в организме может стимулировать воспалительные процессы и активный рост атеросклеротических бляшек. Ерусланова. Предупредила, что под влиянием этих факторов для люде повышается риск инсульта или инфаркта.Также Ерусланова обратила внимание, что пропуск завтрака становится опасным для здоровья, когда человек вынужден делать это, и пропущенный утром прием пищи становится для него дополнительным стрессовым обстоятельством. Когда отказ от него является осознанным (например, при интервальном голодании), то для здоровья не возникает разрушительных последствий, и тот же риск заполучить проблемы с сердцем и сосудами уже не возникает.Сказав об этом KP.RU , Ерусланова подчеркнула, что в целом важно придерживаться сбалансированного рациона и пропускать завтрак все же не следует.До этого врач Сергей Длин сообщил , что отказ от завтрака может привести к появлению серьезных нарушений в работе ЖКТ. Он рассказал, что ночью желчный пузырь накапливает желчь, и если после пробуждения долго не есть, то в желудок может попасть сразу большое количество желчи, нарушив его кислотность. При регулярных пропусках завтрака подобные выбросы желчи в желудок повышают риск заболеваний – у человека могут развиться гастрит или язвы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Елена Соломатина предупредила об опасных последствиях попыток худеть на гречке.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.